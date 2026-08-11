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עוד יום רגיל

טבילה מרעננת של קיץ: התושב תיעד אורח מפתיע בבריכתו הפרטית

דוב שחור גדול נכנס לבריכה פרטית בקליפורניה כדי להתקרר מהחום | תיעוד מפתיע מסיירה מדרה מראה את הדוב שוחה ונהנה מהמים (מעניין)

1תגובות

דוב שחור גדול הפתיע תושב קליפורניה כשנכנס לחצר ביתו וטבל בבריכת השחייה הפרטית, ככל הנראה בניסיון להתקרר מהחום הכבד.

דייוויד רכטשאפן, תושב סיירה מדרה שבקליפורניה, תיעד ביום ראשון את הדוב כשהוא שוחה בבריכה שבחצר ביתו. באותו יום הטמפרטורות באזור טיפסו לכ־35 מעלות צלזיוס.

בסרטון נראה הדוב הגדול נכנס למים, שוחה בנחת בבריכה ונהנה מטבילה מרעננת, כאילו מדובר בעוד יום רגיל בבריכה השכונתית.

רכטשאפן סיפר כי לאחר שסיים את הרחצה, הדוב יצא מהבריכה והמשיך בדרכו בכוחות עצמו.

הטמפרטורות הגבוהות גורמות לדובים לחפש מקורות מים ומקומות מוצלים, ולעיתים הם מגיעים דווקא לחצרות בתים, שם הם מוצאים בריכות שחייה, בריכות ילדים ומקורות מים אחרים.
ארה"בתיעודקליפורניהויראליבעלי חייםדובים

1 תגובות

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למה לשקר ולכתוב דוב שחור, כאשר בהסרטה רואים דוב חום, על זה אומרים 'תשקורת'.....
חכם יוסף

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