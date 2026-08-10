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נלחמו בשיניים

תיעוד מפחיד: רופאים נאבקו להגן על מטופל כשהחדר רעד במהלך ניתוח

תיעוד דרמטי מבית חולים ביפן: רופאים נאבקו להגן על מטופל במהלך ניתוח כשרעידת אדמה בעוצמה 7.1 פקדה את קוממוטו (בעולם)

תיעוד דרמטי מבית החולים הכללי בקוממוטו שביפן מתעד את הרגע שבו מנתחים נאבקו לשמור על יציבות ולהגן על מטופל, בזמן שרעידת אדמה בעוצמה 7.1 פקדה את האזור.

בצילומי האבטחה מבית החולים נראה חדר הניתוח כשהוא מתחיל לרעוד בעוצמה, בעוד שולחנות, כיסאות וציוד רפואי מיטלטלים ונעים לכל עבר.

שני רופאים נראים כשהם נאחזים בשולחן הניתוחים בניסיון להגן על המטופל, שהיה באותה עת בעיצומו של ניתוח באזור הבטן. למרות הטלטלות העזות והכאוס בחדר, הצוות הרפואי הצליח להמשיך בעבודתו ולשמור על המטופל.

בית החולים מסר כי ארבעה ניתוחים היו בעיצומם כאשר רעידת האדמה התרחשה, וכולם הושלמו בהצלחה.

רעידת האדמה פגעה ב־28 ביולי באזור הדרומי של האי קיושו שביפן, וגבתה את חייהם של לפחות 30 בני אדם. נכון ל־8 באוגוסט, כ־6,700 תושבים במחוז קוממוטו עדיין שהו במרכזי פינוי.
רעידת אדמהתיעודיפןויראלירעידת אדמה ביפן

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