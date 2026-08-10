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תיעוד דרמטי מבית החולים הכללי בקוממוטו שביפן מתעד את הרגע שבו מנתחים נאבקו לשמור על יציבות ולהגן על מטופל, בזמן שרעידת אדמה בעוצמה 7.1 פקדה את האזור.