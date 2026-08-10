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טראמפ נשאל אם הוא מרחם על ביידן בעקבות מצבו הקשה - וזו התשובה שלו

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל אם הוא מרגיש רחמים כלפי הנשיא ביידן ששרוי במצב קשה מאוד | כפי שדווח בשבת, הנשיא לשעבר ג'ו ביידן סובל מהתפשטות קטלנית של סרטן הערמונית וסובל מכאבים עזים, ההערכה היא כי לא נותר לו זמן רב לחיות | כך ענה נשיא ארה"ב (חדשות) 

2תגובות
טראמפ על ביידן
טראמפ על ביידן| צילום: צילום: הבית הלבן

הנשיא עורר סערה נוספת כאשר בחר לתקוף בחריפות ובחוסר רגישות בולט את הנשיא לשעבר ג'ו ביידן, דווקא בעת שזה מתמודד עם מצב רפואי קשה ביותר בעקבות מחלת סרטן הערמונית שהתפשטה בגופו.

דבריו של טראמפ נתפסים כביקורת חריפה שאינה מותירה מקום לחמלה אנושית בסיסית אל מול יריב פוליטי שנמצא במאבק על חייו.

​טראמפ פתח את התיאור שלו לגבי אישיותו של ביידן ואמר כי "הוא היה במידת מה אדם מתון במהלך חייו. לא אדם חכם". מיד לאחר מכן המשיך הנשיא והקצין את אמירותיו כשכינה את יריבו "אדם אכזרי למדי, אני הייתי אומר".

​בהמשך דבריו פנה טראמפ באופן ישיר לציבור ולכל מי שחש חמלה כלפי ביידן במצבו הקשה, והצהיר כי "אם אתה מרגיש רחמים כלפיו, אל תרגיש כל כך הרבה רחמים כי הוא אכזרי". הנשיא בחר להתמקד בהאשמות פוליטיות והוסיף כי "מה שהוא עשה עם היריב הפוליטי שלו וכל האנשים שהוא פגע בהם - הוא פגע בהרבה אנשים".

​טראמפ חתם את דבריו הקשים בהבהרה חד-משמעית והדגיש כי "ולכן, אני באמת לא מרגיש רחמים כלפיו". אמירות אלו נתפסות כשיא נוסף בהסלמת הרטוריקה הפוליטית, תוך התעלמות מוחלטת מהנסיבות הרפואיות המורכבות והקשות של הנשיא לשעבר.
דונלד טראמפג'ו ביידןסרטן הערמונית

2 תגובות

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2
טראמפ אדם קטן בסך הכל - כמו כולם. לפחות הוא אומר מה שהוא חושב במדויק.
בעל מוסר
1
הכל אצלו אישי מא עד ת לא יאומן עד כמה
מא

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