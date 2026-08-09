מי שיגע בבן שלי: הפילה סגרה חשבון עם "תוקף" מוזר במיוחד ( צילום: מסך )

תקרית יוצאת דופן שתועדה בסין הפכה לסצנה ויראלית: קבוצה של פילים אסייתיים פראיים הגיעה לעמדת טעינה לכלי רכב חשמליים במחוז יונאן, ובתוך ההמולה התרחש אירוע בלתי צפוי.

אחד הפילונים הצעירים הסתבך בכבל של עמדת הטעינה. במשך רגעים הוא ניסה להשתחרר מהכבל, עד שלבסוף הצליח להיחלץ ולהתרחק מהמקום. זמן קצר לאחר שהפילון השתחרר, אמו התקרבה לעמדת הטעינה. על פי התיעוד ממצלמות האבטחה, היא פעלה בעוצמה והפילה את העמדה אל הקרקע. כאילו האם מבקשת "לסגור חשבון" עם הגורם שהבהיל את הפילון.

מי שיגע בבן שלי: הפילה סגרה חשבון עם "תוקף" מוזר במיוחד - צילום: רשתות חברתיות מי שיגע בבן שלי: הפילה סגרה חשבון עם "תוקף" מוזר במיוחד | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:21

האירוע דווח בתקשורת הסינית, ובהם העיתון הסיני The Paper, והפך לדוגמה יוצאת דופן למפגש בין חיות בר לבין התשתיות המודרניות שהוקמו בשטח שבו הן מסתובבות.

הפילים האסייתיים הם בעלי חיים גדולים וחזקים במיוחד, וכאשר הם נכנסים לאזור שבו קיימות תשתיות מעשה ידי אדם, מפגש כזה עלול להפוך במהירות לאירוע בלתי צפוי.