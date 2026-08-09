השרירים שהצילו חיים: האלוף שחילץ נפגעים זכה בתחרות

רעידת האדמה בוונצואלה ( צילום: מסך )

מרים המשקולות הוונצואלי חוליו מאיורה זכה בסוף השבוע בשתי מדליות זהב במשחקי מרכז אמריקה והקריביים 2026, המתקיימים בסנטו דומינגו. מאיורה הניף 151 ק"ג בתחרויות ההנפה והדחיקה.

אלא שלפני שחזר לזירת התחרות, השתתף מאיורה במאמצי הסיוע בעקבות רעידות האדמה הקשות שפגעו בוונצואלה. מאיורה, זוכה מדליית הכסף באולימפיאדת טוקיו, מגיע ממדינת לה גוואירה שבצפון המדינה – האזור שנפגע באופן הקשה ביותר בשתי רעידות האדמה שהתרחשו ב-24 ביוני, בעוצמות של 7.2 ו-7.5. האסון גרם למותם של יותר מ-6,000 בני אדם ולקריסת עשרות מבנים כאשר יותר מ-40 אלף בתים ניזוקו, ואלפים נותרו ללא קורת גג. הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14 סירבה למיליארדים: המדינה המוסלמית שלא מוכנה לבגוד בישראל דוד הכהן וב. ניסני | 15:04 יום לאחר רעידות האדמה הצטרף מאיורה למאמצי הסיוע באזורי האסון. הוא השתמש בכוחו הפיזי כדי לשאת קורות, גושי בטון ופסולת ממבנים שקרסו ולסייע בפינוי ההריסות. בריאיון ל-AFP סיפר כי הוא ואנשים נוספים פעלו בזירה כדי לסייע לנפגעים ולחלץ בני אדם.

חוליו מאיורה מניף 151 ק"ג וזכה בתחרויות ההנפה והדחיקה. ( צילום: מסך )

לדבריו, הוא נתקל במקום במראות קשים של תושבים שבכו וצעקו בעקבות האסון.

"זה שבר לי את הלב לראות כל כך הרבה חברים קבורים תחת ההריסות", סיפר מאיורה.

בסוף השבוע חזר מאיורה להתחרות, והישגיו במשחקי מרכז אמריקה והקריביים הסתיימו בשתי מדליות זהב.

הספורטאי הקדיש את שתי המדליות לנפגעי רעידות האדמה ולתושבי לה גוואירה.

גם חברו לנבחרת, מרים המשקולות האולימפי קיידומר ולנילה, זכה במדליית זהב בתחרות. ולנילה סיפר כי אחד המתאמנים במכון שבו התאמן נהרג ברעידות האדמה.

"יש אנשים שבאמת איבדו הכול", אמר ולנילה, והוסיף כי הוא מקווה שההישגים של הספורטאים יוכלו להעניק לנפגעי האסון מעט שמחה.