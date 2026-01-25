כיכר השבת
הענק המצרי: 'מאבטח על' של איש עסקים מפוקפק חורך את הרשת 

"מפלצת השרירים" ששרפה את הרשת: מי הוא המאבטח בעל הממדים הבלתי אנושיים של "נסיך הבריונים" המצרי, סברי נח'נוח'? | הפושע המורשע שהפך לבעל אימפריית אבטחה מעוררת חשש מפני הקמת "קבוצת וואגנר" בלב מצרים (העולם הערבי)

שומר הראש העוצמתי של איש העסקים המצרי סברי נח'נוח', (צילום: רשתות ערביות)

תיעוד ויראלי של שומר ראש בעל ממדים חריגים, המלווה את איש העסקים המצרי סברי נח'נוח' (Sabry Nakhnoukh), הכה גלים ברשתות החברתיות ועורר תדהמה נוכח שריריו העצומים והבלתי רגילים, שנראים כתוצאה קיצונית של הזרקות וחומרים משפרי ביצועים.

מומחים מזהירים כי מדובר בפרקטיקות מסוכנות בעלות השלכות בריאותיות קשות, אך התיעוד הצליח למקד את תשומת הלב הציבורית מחדש בדמותו המאיימת של נח'נוח'. נח'נוח', המוכר בכינויים כמו "נסיך הבריונים" ו"שר הפנים של העולם התחתון", נחשב במשך עשורים לספק הראשי של שירותי "בריונות" במצרים, ואף זכה לחנינה נשיאותית מפתיעה ב-2018 לאחר שנדון למאסר ממושך על עבירות נשק וסמים.

הסערה הנוכחית מתעצמת על רקע רכישתו של נח'נוח' את חברת "פלקון", אימפריית האבטחה הגדולה ביותר במצרים, השולטת על כ-60% מהשוק ומאבטחת מוסדות ממשלתיים רגישים. המהלך, שכלל רכישת חברה המעסיקה אלפי קצינים וגנרלים בדימוס, מעורר חשש כבד מפני יצירת "גרסה מצרית לקבוצת וואגנר".

פרשנים פוליטיים מזהירים כי צבא פרטי זה, המשלב עבר פלילי עם יכולות אבטחה ממוסדות, עלול לשמש כזרוע אלימה לדיכוי מחאות ולהבטחת אינטרסים של המשטר הרחק מהישג ידו של החוק הרשמי, ובכך להפוך את ה"בריונות" לישות רשמית ומאורגנת.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
אולי יהפוך גם בעתיד לנשיא מצרים
חכם

