הענק המצרי: 'מאבטח על' של איש עסקים מפוקפק חורך את הרשת 

תיעוד ויראלי של שומר ראש בעל ממדים חריגים, המלווה את איש העסקים המצרי סברי נח'נוח' (Sabry Nakhnoukh), הכה גלים ברשתות החברתיות ועורר תדהמה נוכח שריריו העצומים והבלתי רגילים, שנראים כתוצאה קיצונית של הזרקות וחומרים משפרי ביצועים.

מומחים מזהירים כי מדובר בפרקטיקות מסוכנות בעלות השלכות בריאותיות קשות, אך התיעוד הצליח למקד את תשומת הלב הציבורית מחדש בדמותו המאיימת של נח'נוח'. נח'נוח', המוכר בכינויים כמו "נסיך הבריונים" ו"שר הפנים של העולם התחתון", נחשב במשך עשורים לספק הראשי של שירותי "בריונות" במצרים, ואף זכה לחנינה נשיאותית מפתיעה ב-2018 לאחר שנדון למאסר ממושך על עבירות נשק וסמים.

הסערה הנוכחית מתעצמת על רקע רכישתו של נח'נוח' את חברת "פלקון", אימפריית האבטחה הגדולה ביותר במצרים, השולטת על כ-60% מהשוק ומאבטחת מוסדות ממשלתיים רגישים. המהלך, שכלל רכישת חברה המעסיקה אלפי קצינים וגנרלים בדימוס, מעורר חשש כבד מפני יצירת "גרסה מצרית לקבוצת וואגנר".

פרשנים פוליטיים מזהירים כי צבא פרטי זה, המשלב עבר פלילי עם יכולות אבטחה ממוסדות, עלול לשמש כזרוע אלימה לדיכוי מחאות ולהבטחת אינטרסים של המשטר הרחק מהישג ידו של החוק הרשמי, ובכך להפוך את ה"בריונות" לישות רשמית ומאורגנת.