300 ק"מ טווח: החימוש האסטרטגי של מצרים על שפת ים סוף

יירוט ארטילרי ( צילום: אתר צה"ל )

ביום הפתיחה של תערוכת הנשק EDEX 2025 בקהיר, הציגה מצרים רקטה ארטילרית חדשה ומשודרגת בשם Rada'a 300 (ראדה 300).

היכולת: המערכת החדשה מהווה שדרוג לדגם 200 הקודם ומסוגלת לשפר משמעותית את יכולות האש המדויקת של הצבא המצרי לטווח של עד 300 קילומטר. החלופה המקומית: הרקטה מוצגת על ידי נציגים מצריים כחלופה שווה ערך, המיוצרת באופן מקומי, למערכות רקטיות מובילות בעולם – ובראשן HIMARS האמריקנית ו-ASTROS הברזילית.השיגור: הרקטה משוגרת מרכב ייעודי ומשוריין שפותח במיוחד עבור המערכת, המסוגל לשגר רקטות בקוטר 122 מ"מ ו-300 מ"מ. תורת לחימה חדשה: הגנה אסטרטגית בטווח ארוך פצצת מכחולית כבדה: הנשק שישראל הסתירה יוסי נכטיגל | 10:42 עדות מזעזעת בסנאט: רוסיה שולחת ילדים אוקראינים למחנות חינוך מחדש בצפון קוריאה דני שפיץ | 12:12 לפי דיווח באתר World Defense News: הרקטה החדשה נתפסת כחלק ממגמת שינוי בתורת הלחימה המצרית, הגנה על נכסים: צבא מצרים מתבסס כעת על שימוש נרחב בארטילריה רקטית להגנה על נכסים אסטרטגיים בטווחים ארוכים.יעדים עיקריים: הרקטה מיועדת בעיקר להגן על בסיסי חיל האוויר, מתקנים לוגיסטיים, מרכזי פיקוד ובסיסי חיל הים, בדגש על אלה הממוקמים בחופי ים סוף.התאמה צבאית: המערכת תהווה תוספת משמעותית לעוצמת האש של חיל התותחנים וכחלק מהתאמת הצבא למבנה חטיבות החי"ר הממוכן.

חימוש אסטרטגי ( צילום: אתר צה"ל )

ייצור מקומי והפחתת תלות

החימוש מיוצר על ידי המשרד לייצור ביטחוני המצרי, מה שמדגים את מאמצי מצרים להפחית תלות ביבוא נשק זר ולפתח יכולות ייצור מקומיות מתקדמות. תערוכת EDEX משמשת במה מרכזית להצגת הישגים אלה.

הרכב המשגר:

שריון והנעה: תא הצוות ברכב מוגן בשריון, והרכב מסוגל לנוע במהירות של עד 40 קמ"ש גם בדרכים משובשות ובשטח חולי מדברי.מאפיינים טכניים: הרקטה החדשה מוגדרת כחימוש בעל מאפיינים דמויי טיל שיוט. פרטים טכניים נוספים אודות ראשי קרב ומערכות ניווט טרם פורסמו רשמית.