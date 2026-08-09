הממלכה העירומה: בדרך למעצמת גרעין אזורית מפסידים לחות'ים 

חות'ים | סן סלמאן ( צילום: רשתות ערביות - שאטרסטוק )

בשעה שריאד משדרת לעולם תמונה של מעצמה אזורית דורסנית עם שאיפות גרעיניות וארנק ללא תחתית, המציאות בשטח מספרת סיפור אחר לגמרי, סיפור לא מחמיא על מיליציות "יחפנים" שמצליחות להוריד את הממלכה על ברכיה.

בעוד יורש העצר מוחמד בן סלמאן מנסה לתמרן בין פרויקטים גרנדיוזיים לבין רצון להפוך למעצמה גרעינית, התקיפות האחרונות של החות'ים על מתקני הנפט האסטרטגיים של "אראמקו" חברת הנפט והאנרגיה הלאומית של סעודיה, מהגדולות והחשובות בעולם חושפות את האמת המרה: סעודיה היא ענק עם רגלי חרסינה.

התקיפות האחרונות של החות'ים על מתקני הנפט האסטרטגיים של "אראמקו" - צילום: רשתות חברתיות התקיפות האחרונות של החות'ים על מתקני הנפט האסטרטגיים של "אראמקו" | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:07

ההשפלה הסעודית הגיעה לשיא חדש בעקבות התקיפות על מתקני הנפט בג'יזאן ובינבוע בסוף יולי. מי שיגע בבן שלי: הפילה סגרה חשבון עם "תוקף" מוזר במיוחד דני שפיץ | 11:04 הפתעה בבית המחוקקים: המכרסמים הגדולים בעולם קפצו לביקור | צפו אריה רוזן | 11:03 בזמן שבסעודיה ניסו לשדר עסקים כרגיל, בכיר החות'ים, חזאם אל-אסד, לא בזבז זמן ועלה לרשת X כדי למרוח את ההשפלה על פניהם של הסעודים. בפוסט נשכני הוא כתב כי הסעודים "יזדקקו לקואליציה בינלאומית רק כדי לכבות את השריפות" שנגרמו מהתקיפות שלהם. המסר היה ברור: אם אתם לא מסוגלים להשתלט על דליקה במפעל, איך תשרדו מלחמה?

התקיפות האחרונות של החות'ים על מתקני הנפט האסטרטגיים של "אראמקו" - צילום: רשתות חברתיות התקיפות האחרונות של החות'ים על מתקני הנפט האסטרטגיים של "אראמקו" | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:27

הזלזול לא נעצר שם. ערוצים פרו-איראניים בעיראק הפיצו ממים ויראליים הלועגים לבן סלמאן, כשהם מציגים אותו "מתחבא" מאחורי גבו של נשיא טורקיה ארדואן, ותוהים בגלוי האם הברית הצבאית החדשה שסעודיה רוקמת תגן עליה או רק תעמוד בצד ותצפה במחזה

הזלזול על נאט"ו הערבית ( צילום: רשתות חברתיות )

הביקורת אינה מגיעה רק מהאויבים בתימן. בראין לג'רוזלם פוסט, פרופ' יעקב נגל, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי של ישראל, הגדיר זאת בצורה הבוטה ביותר: "סעודיה היא במידה רבה נמר של נייר".

לדבריו, למרות עושרה העצום ורכישות הנשק המטורפות, הממלכה פשוט "לא מצליחה לסגור את היום" מבחינה צבאית. הסעודים מחזיקים בציוד המתוחכם ביותר בעולם, במטוסי קרב חדישים ובמודיעין איכותי, אבל הם פשוט "לא יודעים איך להשתמש בכוח הזה ביעילות על הקרקע".

הכישלון המהדהד במלחמה מול החות'ים, למרות היתרון הטכנולוגי העצום, הוא ההוכחה הניצחת לכך שהכסף הסעודי לא קונה יכולת לחימה.

במקום להגיב בעוצמה שתזעזע את צנעא, ריאד בוחרת ב"דיפלומטיה מאחורי הקלעים" ובאיפוק שנראה יותר כמו פחד משיתוק כלכלי. סעודיה מנסה נואשות למנוע הסלמה שתפגע בתעשיית הנפט ובתוכנית "חזון 2030" של בן סלמאן.

התקיפות הללו, שהגיעו לצד הכרזה על מצור ימי חות'י על הנמלים הסעודיים, גרמו לנזק כלכלי כבד והובילו להתכווצות של 4.8% בכלכלה הסעודית ברבעון האחרון.

מעט מדי ומאוחר מדי - תיעוד אווירי: צבא תימן תוקף עמדות של החות'ים במאריב, במסגרת מתקפת נגד לאחר ההסלמה האחרונה באזור. - צילום: רשתות חברתיות מעט מדי ומאוחר מדי - תיעוד אווירי: צבא תימן תוקף עמדות של החות'ים במאריב, במסגרת מתקפת נגד לאחר ההסלמה האחרונה באזור. | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 2:52

הניסיון הסעודי להגיע להסדר עם החות'ים דרך מתווכים עומאניים נתפס באזור ככניעה לתכתיבים של המורדים, שדורשים מהסעודים אפילו לשלם את המשכורות של עובדי המדינה בתימן.

החתימה על הסכם ההגנה ההדדי בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן ב-7 באוגוסט בנמל ג'דה היא עוד עדות ללחץ של הממלכה. בריאד מנסים להציג את זה כ"נאטו אזורי", אבל ברשתות החברתיות כבר לועגים ושואלים: האם חייל טורקי או פקיסטני באמת יקיז את דמו כדי להגן על שדות הנפט של ריאד?

המהלך הזה נראה יותר כמו תמרון דיפלומטי שנועד ללחוץ על ארה"ב, לאחר שזו ריסנה את התגובות הצבאיות הסעודיות, מאשר ברית צבאית אמיתית שיכולה לשנות את מאזן הכוחות מול איראן ושלוחיה.

בשורה התחתונה, בזמן שסעודיה עושה קולות של מעצמה, החות'ים מוכיחים שאפילו עם סנדלים ונשק מיושן אפשר לכופף את מי שחושב שהעולם שייך לו.