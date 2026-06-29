הפרוקסי האחרון? המהלך הסעודי הדרמטי שדוחק את איראן לפינה

בינואר 2026 חלה תפנית דרמטית כאשר הממשלה התימנית המוכרת על ידי האו"ם, בגיבוי סעודי, הקימה את "הוועדה הצבאית העליונה" (SMC). מטרת הוועדה היא לאחד את כל היחידות הצבאיות והמיליציות שנלחמות בחות'ים תחת פיקוד אחד ורשמי.
המהלך מגיע לאחר קריסתה של "מועצת המעבר הדרומית" (STC), מה שאפשר לממשלה להדק את שליטתה בדרום ולהתפנות לאיום המרכזי מצפון.
חיילים בשטח, שחלקם נלחמים כבר עשור, מדווחים על עלייה משמעותית במורל ועל תחושה ש"הגל התהפך". הלחץ על החות'ים גובר לא רק בגלל האיחוד הצבאי, אלא גם בשל "זעם עממי שקט" באזורי שליטתם בעקבות משברים כלכליים וניהוליים.
המאבק בתימן נותר זירת הלחימה המרכזית בין איראן, המגבה את החות'ים, לבין סעודיה, התומכת בממשלה המוכרת. בעוד החות'ים מנסים למסגר את המאבק כחלק מעימות אזורי רחב יותר נגד ארה"ב וישראל (במיוחד מאז תקיפותיהם בים האדום ב-2023), המציאות בשטח מעידה על חולשה של שליחי איראן.
מומחים מצביעים על כך שאיראן נמצאת במשבר פנימי עמוק, מה שעלול להחליש את תמיכתה בחות'ים. מנגד, סעודיה הצליחה לייצב את הכוחות בדרום תימן, והמסר שנשלח לצפון ברור: החות'ים אינם בלתי מנוצחים.
באופן מפתיע, לצד ההכנות הצבאיות, הוכרז במאי 2026 על חילופי השבויים הגדולים ביותר מאז פרוץ המלחמה. במסגרת ההסכם, ישוחררו למעלה מ-1,600 עצורים משני הצדדים, כולל אזרחים סעודים וסודנים. למרות שהחות'ים מכנים זאת "הישג היסטורי", רבים חוששים שמדובר במהלך טקטי בלבד לפני חידוש הלחימה בעוצמה גבוהה יותר אם המשא ומתן המדיני ייכשל.
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