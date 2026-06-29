הפרוקסי האחרון? המהלך הסעודי הדרמטי שדוחק את איראן לפינה

חיילים חות'ים עם דגלי איראן וחיזבאללה ( צילום: רשתות חברתיות )

בינואר 2026 חלה תפנית דרמטית כאשר הממשלה התימנית המוכרת על ידי האו"ם, בגיבוי סעודי, הקימה את "הוועדה הצבאית העליונה" (SMC). מטרת הוועדה היא לאחד את כל היחידות הצבאיות והמיליציות שנלחמות בחות'ים תחת פיקוד אחד ורשמי.

המהלך מגיע לאחר קריסתה של "מועצת המעבר הדרומית" (STC), מה שאפשר לממשלה להדק את שליטתה בדרום ולהתפנות לאיום המרכזי מצפון.

תמיכה סעודית - חיילים בצבא תימן ( צילום: רשתות ערביות )

ברית השבטים "חדרמאות", הנתמכת על ידי סעודיה, מכריזה על גיוס - צילום: רשתות חברתיות ברית השבטים "חדרמאות", הנתמכת על ידי סעודיה, מכריזה על גיוס | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:38

מומחים מצביעים על כך שאיראן נמצאת במשבר פנימי עמוק, מה שעלול להחליש את תמיכתה בחות'ים. מנגד, סעודיה הצליחה לייצב את הכוחות בדרום תימן, והמסר שנשלח לצפון ברור: החות'ים אינם בלתי מנוצחים.

באופן מפתיע, לצד ההכנות הצבאיות, הוכרז במאי 2026 על חילופי השבויים הגדולים ביותר מאז פרוץ המלחמה. במסגרת ההסכם, ישוחררו למעלה מ-1,600 עצורים משני הצדדים, כולל אזרחים סעודים וסודנים. למרות שהחות'ים מכנים זאת "הישג היסטורי", רבים חוששים שמדובר במהלך טקטי בלבד לפני חידוש הלחימה בעוצמה גבוהה יותר אם המשא ומתן המדיני ייכשל.