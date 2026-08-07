 דלג לתוכן הראשי
איום אסטרטגי

סעודיה מזהירה: איראן והחות'ים מתכננים מתקפה מתואמת על מתקני אנרגיה ונמלים

דיווחים מודיעיניים מצביעים על תכנון מתקפות מצפון ומדרום • 11 אזרחים נפצעו בהתקפת החות'ים בדרום סעודיה | "ננקוט בכל האמצעים הדרושים" (בעולם)

2תגובות
הנשיא טראמפ ומוחמד בן סלמאן יורש העצר הסעודי כבר לא? (צילום: הבית הלבן)

ערב הסעודית נערכת למתקפות מתואמות של מיליציות עיראקיות וחות'ים תימניים, כך מסר גורם סעודי בכיר לרשת CNN. על פי דיווחים מודיעיניים מרובי מקורות, הכוחות הפרו-איראניים מתכננים לתקוף את הממלכה "בעתיד הקרוב ביותר" תחת הנחיית משמרות המהפכה האיראניות.

האזהרה מגיעה יום לאחר שהחות'ים לקחו אחריות על תקיפת מכלית נפט סעודית במפרץ עדן, נתיב ימי אסטרטגי. בשבועות האחרונים ספגה סעודיה מתקפות טילים מתימן ומתקפות כטב"מים ממיליציות פרו-איראניות בעיראק, כפי שדווח בכיכר השבת.

"מתקפות מצפון ומדרום"

הגורם הסעודי חשף כי הדיווחים המודיעיניים מצביעים על פגישות שהתקיימו בין אנשי מיליציות עיראקיות, ואנשי משמרות המהפכה האיראניות. במקביל זוהו תנועות של כטב"מים וטילים. "אני חושב שהם רוצים לתאם מתקפות גם מצפון וגם מדרום", אמר הגורם.

על פי הערכתו, היעדים הפוטנציאליים הם "בעיקר מתקנים אזרחיים וכלכליים" - מתקני אנרגיה, נמלים ושדות תעופה. הגורם הסעודי הדגיש כי "סעודיה תנקוט בכל האמצעים הדרושים להתמודדות עם כל תוקפנות".

למרות האיומים, הבהיר הגורם כי סעודיה תמשיך במאמצי ההרגעה ובמגעים עם הרשויות העיראקיות. לדבריו, המתקפות המתוכננות נועדו לסכל את ההתקדמות במשא ומתן ועשויות להעיד על מאבק כוחות פנימי ב עצמה.

צמרת חיל האוויר של סעודיה (צילום: משרד ההגנה של סעודיה)

11 אזרחים נפצעו בתקיפה

זמן קצר לאחר הודעת הגורם הסעודי, הודיעה הקואליציה בהנהגת סעודיה כי 11 אזרחים נפצעו ביום חמישי במתקפת החות'ים בדרום סעודיה, סמוך לגבול עם תימן. שבעה מהפצועים הם אזרחים סעודים, ביניהם אישה וילד בן ארבע שסבלו מכוויות מדרגה שנייה. בנוסף נפצעו אזרח תימני, שני מצרים ופקיסטני אחד.

"המיליציה הטרוריסטית החות'ית ביצעה את המתקפות הטרוריסטיות הללו באמצעות הפגזות חסרות אבחנה נגד עצמים אזרחיים", נכתב בהודעת הקואליציה.

צבא ירדן (צילום: כוחות הצבא של ירדן @Jordanian_Army)

פסגה משולשת במכה

ביום שישי צפויה להתקיים במכה, העיר הקדושה לאסלאם, פסגה משולשת של סעודיה, טורקיה ופקיסטן. על פי מקורות אזוריים, בפסגה צפוי להיחתם הסכם הגנה משותף בין שלוש המדינות.

כזכור, סעודיה הובילה קואליציה צבאית שהתערבה נגד החות'ים בתימן ב-2015, אך לא הצליחה לעקור את הארגון מצפון המדינה. הסכסוך בן שבע השנים תרם ליצירת אחד ממשברי ההומניטריים החמורים בעולם, כפי שדווח בכיכר השבת.
איראןסעודיהעיראקמשמרות המהפכהחות'יםערב הסעודיתהמזרח התיכון

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
סעודיה לא ביקשה למנוע מספר פעמים מארהב להימנע מתקיפה כנגד איראן?
לא הבנתי
1
מגיע לסעודים המושחתים
קרסיינסקי שולי

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר