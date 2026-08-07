ערב הסעודית נערכת למתקפות מתואמות של מיליציות עיראקיות וחות'ים תימניים, כך מסר גורם סעודי בכיר לרשת CNN. על פי דיווחים מודיעיניים מרובי מקורות, הכוחות הפרו-איראניים מתכננים לתקוף את הממלכה "בעתיד הקרוב ביותר" תחת הנחיית משמרות המהפכה האיראניות.

האזהרה מגיעה יום לאחר שהחות'ים לקחו אחריות על תקיפת מכלית נפט סעודית במפרץ עדן, נתיב ימי אסטרטגי. בשבועות האחרונים ספגה סעודיה מתקפות טילים מתימן ומתקפות כטב"מים ממיליציות פרו-איראניות בעיראק, כפי שדווח בכיכר השבת.

"מתקפות מצפון ומדרום"

הגורם הסעודי חשף כי הדיווחים המודיעיניים מצביעים על פגישות שהתקיימו בין אנשי מיליציות עיראקיות, חות'ים ואנשי משמרות המהפכה האיראניות. במקביל זוהו תנועות של כטב"מים וטילים. "אני חושב שהם רוצים לתאם מתקפות גם מצפון וגם מדרום", אמר הגורם.

על פי הערכתו, היעדים הפוטנציאליים הם "בעיקר מתקנים אזרחיים וכלכליים" - מתקני אנרגיה, נמלים ושדות תעופה. הגורם הסעודי הדגיש כי "סעודיה תנקוט בכל האמצעים הדרושים להתמודדות עם כל תוקפנות".

למרות האיומים, הבהיר הגורם כי סעודיה תמשיך במאמצי ההרגעה ובמגעים עם הרשויות העיראקיות. לדבריו, המתקפות המתוכננות נועדו לסכל את ההתקדמות במשא ומתן ועשויות להעיד על מאבק כוחות פנימי באיראן עצמה.