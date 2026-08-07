ערב הסעודית נערכת למתקפות מתואמות של מיליציות עיראקיות וחות'ים תימניים, כך מסר גורם סעודי בכיר לרשת CNN. על פי דיווחים מודיעיניים מרובי מקורות, הכוחות הפרו-איראניים מתכננים לתקוף את הממלכה "בעתיד הקרוב ביותר" תחת הנחיית משמרות המהפכה האיראניות.
האזהרה מגיעה יום לאחר שהחות'ים לקחו אחריות על תקיפת מכלית נפט סעודית במפרץ עדן, נתיב ימי אסטרטגי. בשבועות האחרונים ספגה סעודיה מתקפות טילים מתימן ומתקפות כטב"מים ממיליציות פרו-איראניות בעיראק, כפי שדווח בכיכר השבת.
"מתקפות מצפון ומדרום"
הגורם הסעודי חשף כי הדיווחים המודיעיניים מצביעים על פגישות שהתקיימו בין אנשי מיליציות עיראקיות, חות'ים ואנשי משמרות המהפכה האיראניות. במקביל זוהו תנועות של כטב"מים וטילים. "אני חושב שהם רוצים לתאם מתקפות גם מצפון וגם מדרום", אמר הגורם.
על פי הערכתו, היעדים הפוטנציאליים הם "בעיקר מתקנים אזרחיים וכלכליים" - מתקני אנרגיה, נמלים ושדות תעופה. הגורם הסעודי הדגיש כי "סעודיה תנקוט בכל האמצעים הדרושים להתמודדות עם כל תוקפנות".
למרות האיומים, הבהיר הגורם כי סעודיה תמשיך במאמצי ההרגעה ובמגעים עם הרשויות העיראקיות. לדבריו, המתקפות המתוכננות נועדו לסכל את ההתקדמות במשא ומתן ועשויות להעיד על מאבק כוחות פנימי באיראן עצמה.
11 אזרחים נפצעו בתקיפה
זמן קצר לאחר הודעת הגורם הסעודי, הודיעה הקואליציה בהנהגת סעודיה כי 11 אזרחים נפצעו ביום חמישי במתקפת החות'ים בדרום סעודיה, סמוך לגבול עם תימן. שבעה מהפצועים הם אזרחים סעודים, ביניהם אישה וילד בן ארבע שסבלו מכוויות מדרגה שנייה. בנוסף נפצעו אזרח תימני, שני מצרים ופקיסטני אחד.
"המיליציה הטרוריסטית החות'ית ביצעה את המתקפות הטרוריסטיות הללו באמצעות הפגזות חסרות אבחנה נגד עצמים אזרחיים", נכתב בהודעת הקואליציה.
פסגה משולשת במכה
ביום שישי צפויה להתקיים במכה, העיר הקדושה לאסלאם, פסגה משולשת של סעודיה, טורקיה ופקיסטן. על פי מקורות אזוריים, בפסגה צפוי להיחתם הסכם הגנה משותף בין שלוש המדינות.
כזכור, סעודיה הובילה קואליציה צבאית שהתערבה נגד החות'ים בתימן ב-2015, אך לא הצליחה לעקור את הארגון מצפון המדינה. הסכסוך בן שבע השנים תרם ליצירת אחד ממשברי ההומניטריים החמורים בעולם, כפי שדווח בכיכר השבת.
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