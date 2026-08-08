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שר החוץ הטורקי חושף

המסר לאיראן: זו שכנתה של ישראל שעשויה להצטרף לברית ההגנה החדשה

יממה לאחר חתימת ההסכם באופן רשמי, שר החוץ של טורקיה הקאן פידאן הודיע היום כי מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה החדשה שנחתמה בין טורקיה, פקיסטן וסעודיה | פידאן  הסביר כי הצטרפותה של קהיר תתאפשר "לאחר שייפתרו עניינים טכניים מסוימים" (בעולם)

4תגובות
חיילי טורקיים (צילום: shuterstock)

שר החוץ הטורקי הקאן פידאן אמר הערב (שבת) כי קהיר עשויה להצטרף לברית ההגנה החדשה שעליה חתמו סעודיה, פקיסטן וטורקיה, "לאחר שיוסדרו סוגיות טכניות מסוימות".

בריאיון לסוכנות הידיעות הממלכתית אנאדולו ציין פידאן כי הסכם ההגנה ההדדית זהה למעשה לסעיף 5 של נאט"ו, שלפיו התקפה על מדינה החברה בברית נחשבת כהתקפה על כל המדינות החברות בה. הוא ציין כי כמו בנאט"ו, במסגרת הברית תהיה ועדת שרים, וכן מזכירות כללית שתמוקם בסעודיה.

לדברי פידאן, ההסכם, שנחתם ביום שישי, אינו מכוון נגד : "איראן אינה היעד של ברית ההגנה. אף אחד אינו יעד, כל עוד הוא אינו תוקף מדינות החברות בברית". הוא אמר כי "בטיחות השיט בים האדום נוגעת לאינטרסים שלנו, ולכן טורקיה חייבת להיות מעורבת בקואליציה הבינלאומית של סעודיה".

עוד ציין כי "סעודיה, פקיסטן וטורקיה אינן מדינות בעלות שאיפות התפשטות. החזון של הנשיא שלנו אינו להגביל את ההסכם לשלוש מדינות אלו בלבד, אלא להרחיב אותו ובמידת הצורך לצרף אליו את כל האומות תחת המטרייה שלו".

הוא הוסיף כי "שיתוף פעולה בתחום התעשייה והטכנולוגיה הביטחונית הוא הסעיף החשוב ביותר בהסכם ההגנה. שיחות בנוגע להסכם ההגנה במכה נמשכות כבר שנתיים ושמונה חודשים עם שותפינו ועם מדינות האזור שאיתן חתמנו ​​על הסכמים".

מנגד, מחמוד נבויאן, חבר בוועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של הפרלמנט האיראני, כתב ב-X כי "שליטי סעודיה חייבים לדעת שכשם שבסיסיה של אמריקה לא יכלו להביא להם ביטחון, כך גם ההיאחזות בעושי דברה של אמריקה לא תביא להם ביטחון".
איראןטורקיהמצריםסעודיהפקיסטן

4 תגובות

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3
מחכה בקוצר רוח להתקפה הבאה על סעודיה לראות מה זה שווה
אדיר
2
אין קשר לאיראן כי לא פקיסטן ולא טורקיה יתקפו אותה. זוהי ברית שמכוונת אך ורק נגד ישראל.
נועם
1
המשמעות היא, שבסכסוך הבא שלנו עם טורקיה, אנחנו נכנסים למלחמה גם עם מצריים
ה' ירחם
המצרים די שקרנים ודי פחדנים אני לא מאמין שזה יקרה
אערא

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