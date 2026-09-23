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פני הרוע

האשים יהודים והחל לרסס: הרקע המצמרר של המחבל מיום כיפור

עשרות כדורים נורו בזמן שמתפללים השתטחו על הרצפה: נחשף עברו של שון וורד, המחבל שפצע שוטר מחוץ לבית כנסת בקנדה | כעת מתבררים המניע המצמרר והסיבה שהודח משירות (חדשות בעולם)

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פרטים חדשים נחשפים על שון וורד, בן 29 מקווינטה ווסט, החשוד שפתח באש לעבר שוטר מחוץ לבית הכנסת "בני יעקב" בבלוויל שבאונטריו במהלך יום הכיפורים. וורד נפצע באורח אנוש בחילופי האש עם השוטרים ומת בבית החולים ביום שני. שוטר משטרת בלוויל, ג'ף סמית', נפצע קשה ומאושפז בבית החולים.

כעת נחשף כי וורד היה בעבר חייל בצבא הקנדי. לפי משרד ההגנה הקנדי, הוא התגייס לצבא ביולי 2017, שירת בחיל הרגלים והגיע לדרגת רב"ט. הוא שוחרר מהצבא ביוני 2022 ולא השתתף במהלך שירותו במשימה צבאית מעבר לים.

השוטר מנטרל את המחבל בקנדה (צילום: רשתות חברתיות)

לפי מקורות צבאיים ששוחחו עם "גלובל ניוז", השחרור הגיע לאחר שוורד סירב להתחסן נגד נגיף הקורונה. אותם מקורות, שביקשו שלא להזדהות, סיפרו כי בתקופת שירותו הצבאית הוא השמיע מגוון תיאוריות קונספירציה בנוגע למגפה, ובין היתר הפיץ טענות אנטישמיות שהאשימו יהודים בהתפשטות הקורונה.

המחבל - חייל לשעבר שון וורד, בן 29 מקווינטה ווסט, (צילום: רשתות חברתיות)

המידע הזה מתפרסם כאשר החוקרים ממשיכים לבדוק את הרקע והמניע לירי הקשה. האירוע התרחש בסמוך לבית הכנסת בזמן שכ־25 מתפללים התכנסו לתפילות יום הכיפורים. במהלך האירוע נורו על פי הערכות בין 20 ל־30 כדורים, שפגעו בכלי רכב, בבתים ובסביבת בית הכנסת.

השוטר ג'ף סמית', ותיק בן 13 שנה במשטרת בלוויל, הוצב במקום במסגרת אבטחת בית הכנסת. לפי הרשויות, וורד הגיע בסביבות השעה שבע בערב במשאית, יצא ממנה כשהוא חמוש ברובה ציד ופתח באש לעבר השוטר. השוטר השיב באש, ובהמשך הגיע שוטר נוסף וגם הוא ירה לעבר החשוד.

הקלעים שפגו בבית הכנסת בקנדה (צילום: רשתות חברתיות)

בתוך בית הכנסת היו באותה עת עשרות מתפללים. נשיא בית הכנסת סיפר כי עם תחילת היריות המתפללים מיהרו לתפוס מחסה ולהשתטח על הרצפה, בעוד הירי נמשך מחוץ למבנה. איש מהמתפללים לא נפגע, אך חלונות בית הכנסת נפגעו מהירי.

האירוע עורר זעזוע בקהילה היהודית בקנדה, במיוחד בשל העובדה שהירי התרחש בערב יום הכיפורים. במקביל, הרשויות הגבירו את הנוכחות המשטרתית סביב בתי כנסת ומקומות תפילה באזור.
אנטישמיותיום כיפורקנדהטרור יהודיתיאוריות קונספירציה
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