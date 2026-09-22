הגזרה מתחממת: המדינה ששולחת את מפלצת התדלוק שלה למזרח התיכון

ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם הודיע באופן מפתיע על סיוע שתספק הממלכה לסעודיה, ברקע המלחמה שמנהלת האחרונה נגד החות'ים בתימן.

מדובר בהודעה יוצאת דופן מצד בריטניה שעשתה הכל עד כה כדי להישאר מחוץ לעימותים במזרח התיכון.

לפי משרד החוץ הבריטי שפרסם את ההודעה, הסיוע יהיה "הגנתי", אולם ההערכה היא שבריטניה לא תגביל את סעודיה מלבצע תקיפות ממוקדות נגד הכוחות החות'ים.

המהלך כולל שיגור של מטוס תדלוק מצי ה'רויאל אייר פורס' למזרח התיכון, שיסייע לסעודיה בתדלוק מטוסי הקרב בפעולותיהם נגד החות'ים.

מטוס הוויאג'ר (Airbus Voyager) שיסייע בתדלוק הוא מטוס התדלוק האווירי ותובלה האסטרטגית המרכזי של חיל האוויר המלכותי הבריטי (RAF).

הוא מבוסס על מטוס הנוסעים הרחב איירבוס A330-200, ונחשב למטוס הגדול ביותר בצי המבצעי של חיל האוויר הבריטי. מלבד יכולת מתן דלק באוויר למטוסי קרב, הוא משמש גם להעברת כוחות, מטען רב ופינוי רפואי.

הצי מופעל מבסיס חיל האוויר ברייז נורטון, וכולל דגמים המחולקים לתצורות תדלוק שונות באמצעות צינורות גמישים מתחת לכנפיים ובמרכז גוף המטוס. בנוסף לתפקידיו הצבאיים, אחד ממטוסי הצי משמש גם כמטוס אח"מים רשמי עבור ממשלת בריטניה.