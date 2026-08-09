כיכר השבת
באו להצביע?

הפתעה בבית המחוקקים: המכרסמים הגדולים בעולם קפצו לביקור | צפו

שני קפיברות נכנסו לבית המחוקקים במאטו גרוסו בברזיל במהלך הצבעה. העובדים הוציאו אותם בעדינות

שני קפיברות, המכרסמים הגדולים בעולם, הצליחו להפתיע את עובדי בית המחוקקים של מדינת מאטו גרוסו בברזיל, לאחר שנכנסו לבניין בזמן שהמחוקקים נערכו להצבעה.

בסרטון שתועד ב־30 ביולי נראים שני הקפיברות משוטטות בשלווה באזור הקבלה של בית המחוקקים בעיר קויאבה, כשהם בוחנים את המקום.

העובדים הצליחו למנוע מהם להמשיך פנימה באמצעות שערי הביטחון, ולאחר מכן החלו להוביל אותם בעדינות אל מחוץ למבנה. ביציאה המתין להם קפיברה נוסף שהצטרף אליהם.

לדברי העובדים, לא מדובר במחזה נדיר במיוחד. בית המחוקקים נמצא בסמוך לפארק דס אגואס, שבו חיה אוכלוסייה טבעית של קפיברות, ולכן בעלי החיים נצפים מדי פעם באזור. בעבר אף תועדו קפיברות רוחצות במזרקה שמול הבניין וחוצות את הכביש במעברי חציה סמוכים.

הביקור החריג הסתיים ללא נפגעים וללא נזק למבנה, כשהקפיברות הוחזרו בבטחה לסביבתם הטבעית.

תיעודסרטון ויראליברזילבעלי חייםבית המחוקקים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר