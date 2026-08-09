שני קפיברות, המכרסמים הגדולים בעולם, הצליחו להפתיע את עובדי בית המחוקקים של מדינת מאטו גרוסו בברזיל, לאחר שנכנסו לבניין בזמן שהמחוקקים נערכו להצבעה.

בסרטון שתועד ב־30 ביולי נראים שני הקפיברות משוטטות בשלווה באזור הקבלה של בית המחוקקים בעיר קויאבה, כשהם בוחנים את המקום.

העובדים הצליחו למנוע מהם להמשיך פנימה באמצעות שערי הביטחון, ולאחר מכן החלו להוביל אותם בעדינות אל מחוץ למבנה. ביציאה המתין להם קפיברה נוסף שהצטרף אליהם.

לדברי העובדים, לא מדובר במחזה נדיר במיוחד. בית המחוקקים נמצא בסמוך לפארק דס אגואס, שבו חיה אוכלוסייה טבעית של קפיברות, ולכן בעלי החיים נצפים מדי פעם באזור. בעבר אף תועדו קפיברות רוחצות במזרקה שמול הבניין וחוצות את הכביש במעברי חציה סמוכים.

הביקור החריג הסתיים ללא נפגעים וללא נזק למבנה, כשהקפיברות הוחזרו בבטחה לסביבתם הטבעית.