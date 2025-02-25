שר החוץ גדעון סער נאם היום בפני המשלחת הגדולה אי פעם של מחוקקים מארה״ב שהגיעה לארץ ואמר בין היתר: "סאנצ׳ס והשרים הקומוניסטים של ממשלת ספרד מעודדים אלימות. הנרמול של אלימות פוליטית מאיים על כל מה שאנו עומדים למענו. זה חייב להסתיים עכשיו!" (חדשות בעולם)
הפוליטיקאי החרדי האמריקני, הרב בן ציון וידר, חסיד בעלזא, המשמש כחבר בית המחוקקים במונסי שבניו יורק, ביקר בשבוע האחרון בארץ, פקד את מעונם של גדולי ישראל לעצה ולברכה, ואף התייעץ עמם בענייני הזמן והשעה | צפו בגלריה (ברנז'ה)
תשובי בורו פארק יצאו אתמול להצביע בבחירות האמצע בארה"ב, שבאו לסיומן בניצחונו של דב הייקינד, שקיבל את מרבית הקולות וימשיך לכהן בבית המחוקקים בארה"ב • תיעוד ענק מיום הבחירות, ההצבעה בקלפי, השלטים, וחגיגות הניצחון (בעולם)