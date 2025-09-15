גדעון סער נואם בפני המשלחת ( צילום: שלומי אמסלם, לע״ם )

במשרד החוץ בירושלים התקיים מוקדם יותר היום (שני) אירוע פתיחה של ביקור המשלחת הגדולה אי פעם של מחוקקים אמריקאים שהגיעה לישראל.

באירוע נאמו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ גדעון סער וכן נציגי המשלחת- מישל סטרינדן, סגנית מושל צפון דקוטה (רפובליקנית) ולורי ברמן, מנהיגת המיעוט בסנאט של פלורידה (דמוקרטית). המשלחת המבקרת בישראל היא המשלחת הדו-מפלגתית הגדולה ביותר אי פעם מארה״ב שביקרה בישראל. במשלחת ישנם 250 מחוקקים מ-50 מדינות בארה״ב. במסגרת הביקור מקיימת המשלחת דיונים מדיניים, פגישות וסיורים.

דבריו של שר החוץ ( צילום: לע"מ )

שר החוץ גדעון סער התייחס בדבריו לממשלת ספרד: "זה חייב להיאמר בבירור: לאלימות פוליטית אין מקום בחברה שלנו. היא מאיימת על החירות. ניסיונות להשתמש באלימות ובהשתקה ליישוב מחלוקות חייבים להיות מוקעים. תופעה זו משתמשת בהטרדות, באיומים ובניסיונות להפחיד ולהשתיק יריבים פוליטיים. זה לא קורה רק באמריקה. זה קורה גם ברחבי העולם. זה מתרחש בעוצמה באירופה. נגד ישראל. ונגד אלו העומדים למען ערכינו".

עוד הוא אמר: "רק אתמול, אספסוף פרו-פלסטיני פוצץ את מירוץ האופניים ״לה וואולטה״ בספרד. הם עשו זאת, עם התמיכה והעידוד של ראש ממשלת ספרד. זה בלתי יאמן. סאנצ׳ס והשרים הקומוניסטים שלו מעודדים אלימות. ושיבחו את אלו שעשו זאת אחרי המקרה. זה קרה ימים ספורים לאחר שהביע חרטה על כך שאין בידו פצצה אטומית ״לעצור את ישראל״! הנרמול של אלימות פוליטית, וזה נרמול של אלימות פוליטית ע״י ראש ממשלת ספרד ושריו, מאיים על כל מה שאנו עומדים למענו. זה חייב להסתיים עכשיו!".