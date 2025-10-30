הוריקן מליסה הותיר אחריו חורבן עצום ברחבי האיים הקריביים, עם עשרות הרוגים, בתים הרוסים ותשתיות שקרסו. הסופה, שהוגדרה בדרגה חמש – אחת החזקות שנמדדו באזור – פגעה בעוצמה בג’מייקה, שבה נהרגו לפחות חמישה בני אדם ונגרמו נזקים חסרי תקדים. "מדובר בהרס מוחלט," אמר ראש הממשלה אנדרו הולנס, וציין כי בין 80 ל-90 אחוזים מהגגות נהרסו, כולל בבתי חולים, ספריות, תחנות משטרה ומבני נמל. אלפים נותרו ללא חשמל, ואחרים נלכדו על גגות בתיהם.

ביום שני פורסם תיעוד נדיר מתא הטייס של משימת הסיור "Teal 74", שבוצעה על ידי חיל האוויר האמריקאי באזור האוקיינוס האטלנטי. הסרטון מציג סצנה יוצאת דופן: מדחפי מטוס הסיור WC-130J חותכים דרך זעם לבן, וקיר העננים העצום ניצב מולם כמו מבצר בלתי עביר.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות, נראה תא הטייס מבפנים, מיטלטל בעוצמה ברוחות העזות.

המלך צ’רלס, המשמש ראש המדינה של ג’מייקה, הביע צער עמוק על ממדי האסון. "זו אחת הסופות הנוראות ביותר בהיסטוריה," אמר, "והיא מזכירה לנו עד כמה דחוף להשיב את האיזון לטבע למען כל מי שחייו נהרסו."

מהאי ג’מייקה המשיכה מליסה צפונה, כשהיא גורמת למפולות בוץ ולנפילת עצים. בהגיעה לקובה כעבור שעות, נמדדו רוחות בעוצמה של 185 קמ"ש וגשמים עזים ששטפו את דרום-מזרח המדינה. הנשיא מיגל דיאס-קנל קרא לאזרחים "לא להוריד את רמת הכוננות" והדגיש כי היערכות מקדימה אפשרה לממשלה להגיב במהירות. תושב העיר סנטיאגו דה קובה תיאר את הסופה כ"מאיימת ומחרישה אוזניים, ממש כמו טורנדו".

בינתיים, האסון בג’מייקה נחשף במלוא היקפו: שלושה גברים ואישה נספו לאחר שנסחפו במי השיטפונות. שר השלטון המקומי דזמונד מקנזי מסר כי שלושת רבעי המדינה נותרו ללא חשמל, וחלקים שלמים מנותקים מהעולם. ריצ’רד ורנון, ראש עיריית מונטגו ביי, אמר כי "מחצית מהעיר נחתכה מהשנייה, והדבר החשוב ביותר כעת הוא לבדוק אם כולם בחיים."

תושבים רבים איבדו את בתיהם כליל. גורדון סוובי מקינגסטון סיפר כי ביתה של בת דודתו, שנבנה רק לאחרונה באזור יוקרתי לחוף הים, נהרס לחלוטין. "היא רצתה חיים שקטים ליד המים," אמר, "ועכשיו הכול נעלם." במרכז האי, בעיר מנדוויל, כמעט שלא נותר מבנה עומד, והכביש הראשי הפך לערימה של פסולת ועץ. הרשויות מעריכות כי פעולות השיקום יימשכו חודשים.

בתוך כך דווח מהאיטי כי 20 בני אדם נהרגו, בהם עשרה ילדים, בשיטפונות ובמפולות. אלפי משפחות פונו לבתי מחסה לאחר שמים סחפו שכונות שלמות. "בתים נגרפו לים," סיפר אחד התושבים ל'רויטרס'. לדבריו, תושבים רבים נאלצו לפנות הריסות בידיים חשופות, בעוד גשמים ורוחות חזקים ממשיכים להכות באזור.

ארצות הברית הודיעה על שליחת צוות חירום לג’מייקה כדי להעריך את הצרכים ההומניטריים, לאחר שגם האיטי והבהאמה פנו בבקשה רשמית לעזרה.

בליל רביעי נמדדה מליסה במרחק של כ-170 קילומטרים מהבהאמה, כשהיא נעה צפונה בעוצמה של 155 קמ"ש בדרכה לכיוון ברמודה. באיים טורקס וקייקוס הוכרזה אזהרת סערה טרופית, והצוותים נערכים לגאות מסוכנת. לפי התחזיות, מליסה לא תפגע ישירות בצפון אמריקה אך צפויה להגיע לחופי ניו-פאונדלנד שבקנדה בסוף השבוע כציקלון עוצמתי במיוחד.