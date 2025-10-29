כיכר השבת
ניצלה ברגע האחרון

תיעוד מפחיד מהודו: עלתה על רכבת נוסעת - וכמעט נפלה אל מותה

בתיעוד מהודו שהתפרסם ברשתות החברתיות נראית אישה מנסה להספיק רכבת נוסעת, כאשר לפתע היא מאבדת את שיווי משקלה וכמעט נופלת מתחת בין הקרון לרציף | בשנייה האחרונה היא ניצלה על ידי קצין ביטחון שעמד במקום ומשך אותה (חדשות) 

(צילום: מצלמות אבטחה)

אישה בהודו ניצלה בנס לאחר שהחליקה בזמן שניסתה לעלות על רכבת נוסעת. סרטון שהפיצה רכבת דרום הודו מציג את הרגע הדרמטי שבו קצין משמר הרכבות פועל במהירות ומונע אסון, כשהוא מושיט יד ומושך את האישה בבטחה אל הרציף.

המקרה התרחש ביום שני, כאשר האישה מיהרה לעלות על רכבת יֶרקאוּד היוצאת מארודה לעבר צ'נאי. לפי הדיווח של רכבת דרום הודו, היא החלה לרוץ כדי להספיק לעלות על הקרון לפני שהרכבת יצאה, אך איבדה את שיווי המשקל והחלקה. הקצין סרי ג'גאדיסאן, שמשרת במשמר הרכבות, הבחין במצוקה ופעל מיידית.

הוא הצליח לתפוס את האישה ברגעים הקריטיים, והציל אותה מנפילה על המסילות, שעלולה הייתה להסתיים בפגיעה חמורה או אף במוות. הרגע המתועד בסרטון הפך במהרה לוויראלי ברשתות החברתיות בהודו, והמשתמשים שיבחו את המהירות והנחישות של הקצין.

צפו בתיעוד.

