משפחה מאילוקוס סור שבפיליפינים, שאיבדה כמעט את כל רכושה בשריפה הרסנית, גילתה הפתעה בלתי צפויה כששבה לחפש בין ההריסות לאחר האסון.

רות’ מרי רפויאן ובני משפחתה הגיעו ב-27 בנובמבר אל מה שנותר מביתם, לאחר שהאש גרמה נזק כבד למבנה והפכה את מרבית החפצים לאפר שחור ולגושים מותכים. כמעט שום דבר לא נותר שלם, אך בני המשפחה החלו לחטט בזהירות בין השרידים, בתקווה למצוא משהו שניתן להציל.

במהלך החיפוש הבחינה רפויאן בחפץ עבה שהיה קבור חלקית מתחת להריסות חרוכות. היא הניחה שגם הוא נשרף כמו כל השאר, אך כשמשכה אותו החוצה הופתעה לגלות שמדובר בתנ״ך המשפחתי - שכמעט ולא נפגע מהאש.

בסרטון שתיעד את הרגע נראית רפויאן מרימה את התנ״ך מתוך האפר ומדפדפת בדפיו, שנראו שלמים וללא סימני חריכה, למרות ההרס הכבד סביבם. גם הכריכה, השדרה והנייר לא הראו סימנים של שריפה.

לצד ארון עץ שנשרף לחלוטין, עם מדפים מלאים חפצים מותכים וכבלי חשמל חשופים, אמרה רפויאן בהתרגשות: “הכול נשרף, והדבר היחיד שנשאר לנו הוא התנ״ך. זה נס.”