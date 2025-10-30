שני בני אדם נהרגו ויותר מ-20 נפצעו לאחר שמנוף צף התהפך במפרץ הדרומי של סבסטופול המסופחת. האירוע הקטלני התרחש במהלך עבודות תחזוקה במפעל הימי של סבסטופול.

מושל העיר שמונה על ידי מוסקבה, מיכאיל רזבוז'ייב, דיווח כי התאונה אירעה ביום שני, 28 באוקטובר 2025, כתוצאה מ"מצב חריג" שגרם לכלי השיט להתהפך. הקורבנות שזוהו היו חשמלאי ומלח. רזבוז'ייב הוסיף כי שבעה מהפצועים אושפזו בבתי חולים.

ועדת החקירות הרוסית של קרים וסבסטופול פתחה תיק פלילי בנוגע להפרות בטיחות בתחבורה ימית שהובילו למוות מרובה. החוקרים מסרו כי הקריסה התרחשה במהלך בדיקות של מנגנון ההרמה של המנוף, אשר טרם הוכנס לשירות פעיל.

כלי התקשורת האוקראיני "קרמסקיי ווטר" דיווח כי כלי השיט המעורב בתקרית היה המנוף הצף הכבד PK-700 גריגורי פרוסיאנקין.

למנוף זה יש היסטוריה של עיכובים וקשיים: הוא הונח בנובמבר 2018 ויועד לשמש בבניית צוללות גרעיניות ובתיקון כלי שיט גדולים במספנת סבמאש. עם זאת, הפרויקט סבל מבעיות מימון, והאספקה המתוכננת לסוף 2020 נדחתה.

בשל חוסר יכולתו של המפעל הימי בסבסטופול לסיים את הבנייה בעצמו, דווח בשנת 2023 כי גוף המנוף אמור היה להיחתך ולהיות מועבר דרך נתיבי מים פנימיים לסברודווינסק להשלמה במספנת סבמאש. ועדה מיוחדת תחקור את הגורם לתקרית.