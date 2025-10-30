ארגון הבריאות העולמי גינה בחריפות את הטבח שביצעו לוחמי מיליציית התמיכה המהירה (RSF) בבית החולים ליולדות בעיר אל־פשיר שבחבל דארפור, שבו נרצחו 460 בני אדם – חולים, מלוויהם וצוות רפואי. מנהל הארגון, תדרוס אדנהום גברייסוס, אמר כי הוא "מזועזע ומוכה תדהמה" מהדיווחים על "הרג טראגי של מאות חולים ובני משפחותיהם" וקרא להפסיק לאלתר כל מתקפה על מוסדות רפואיים. לדבריו, "חולים, צוותי רפואה ומתקנים רפואיים חייבים להיות מוגנים בהתאם לדין הבינלאומי".

ארגון הרופאים הסודאניים מסר כי לוחמי RSF "רצחו בקור רוח כל אדם שמצאו בבית החולים הסעודי באל־פשיר, בלי להותיר ניצולים – לא חולים, לא מלווים, ולא אנשי צוות". הצלב האדום הבינלאומי פרסם הודעה דומה ובה נאמר כי הוא "מזועזע עד עמקי נשמתו" מהזוועות והסבל הבלתי נתפס שחווים תושבי העיר. על פי עדויות, ארבעה רופאים, אחות ורוקח שנחטפו מהמקום מוחזקים בידי המיליציה.

הטבח התרחש לאחר מצור של שנה וחצי על אל־פשיר, שהסתיים כשכוחות RSF השתלטו עליה בסוף השבוע. המצור לווה ברעב כבד ובהפצצות מסיביות, ובעקבות נפילת העיר הגיעו דיווחים רבים על טיהורים אתניים ורציחות המוניות. האיחוד האירופי גינה את השתלטות המיליציה על העיר, והדגיש כי האזרחים הותקפו בשל מוצאם, עדות נוספת ל"אכזריות הבלתי נתפסת של כוחות RSF".

מפקד המיליציה, מוחמד חמדאן דגאלו – המכונה חמדטי – נאם לאחר ההשתלטות והכריז כי "שחרור אל־פשיר הוא הזדמנות לאחד את סודאן, בשלום או במלחמה". בדבריו הודה בעקיפין באחריות לחורבן, אך טען כי "המלחמה נכפתה עלינו" והבטיח לחקור את האירועים. הוא תיאר את לוחמיו כ"אנשים של שלום", הצהרה שעוררה לעג בקרב ארגוני זכויות אדם.

חוקרים באוניברסיטת ייל פרסמו השבוע צילומי לוויין המתעדים "ראיות חזקות לטבח המוני" שביצעה המיליציה לאחר כיבוש אל־פשיר. החוקרת קייטלין האוורת' אמרה כי "מדובר בשיאו של מה שהזהרנו מפניו – מסע רצחני בעל ממדים של רצח עם". עמיתה נייתניאל ריימונד הוסיף כי מדובר ב"איום ברמת רואנדה – השמדה המונית של אנשים שנלכדו בעיר".

על פי הערכות האו"ם, למעלה מ-30 מיליון תושבים ברחבי סודאן נזקקים בדחיפות לסיוע הומניטרי, והמדינה חצויה למעשה לשניים: כוחות RSF שולטים ברוב דארפור, בעוד הצבא הסודאני מחזיק באזורים שלאורך הנילוס ובחופי ים סוף.