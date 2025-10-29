אישה בת שמונים שנשארה לבדה באי שומם בשונית המחסום הגדולה באוסטרליה נמצאה מתה, לאחר שנעדרה ממשט תענוגות שעזב את המקום בלעדיה. לפי הדיווחים, האישה השתתפה בטיול רגלי באי ליזרד שבצפון קווינסלנד, כ-250 קילומטרים מצפון לקיירנס, יחד עם נוסעים נוספים מהאונייה "קורל אדוונצ’רר". בשלב מסוים היא פרשה מהקבוצה כדי לנוח, ומאותו רגע נעלמו עקבותיה.

האונייה הפליגה מהאי לקראת שקיעה, ורק לאחר שעות הבחין הצוות כי אחת הנוסעות חסרה. הספינה חזרה על עקבותיה, וחיפושים נרחבים נפתחו מיד בהשתתפות מסוקים, סירות וצוותי חוף. גופתה של האישה אותרה בבוקר שלמחרת.

רשות הבטיחות הימית האוסטרלית הודיעה כי פתחה בחקירה ותיפגש עם אנשי הצוות של האונייה כשזו תעגון בדרווין. דובר הרשות מסר כי הקברניט דיווח על היעלמות האישה בסביבות השעה תשע בערב, וכי כל הנסיבות נבדקות בשיתוף רשויות נוספות. לדבריו, הרשות רואה חשיבות עליונה בבטיחות הנוסעים והצוות באוניות מסחריות.

מנכ"ל חברת "קורל אקספדישנס", מארק פייפילד, אמר כי נציגי החברה יצרו קשר עם בני משפחתה של המנוחה ומעניקים להם סיוע. "אנו מצטערים מעומק הלב על האסון ומלווים את המשפחה ברגע הקשה הזה", מסר.

לפי עיתון "קורייר מייל", האישה הצטרפה למסלול ההליכה לפסגת "מבט קוק" שבאי, אך עצרה לנוח ונשארה מאחור. תושבת שהפליגה באזור, טרייסי אייריס, סיפרה לרשת ABC כי ראתה בלילה מסוק שמאיר בזרקור על שבילי ההליכה ומחפשים עם פנסים. לדבריה, החיפושים נמשכו עד שלוש לפנות בוקר והופסקו, ואז חודשו בבוקר, כשהמסוק איתר את הגופה. "ברגע שקראו לכולם לחזור הבנו שהיא איננה בחיים", אמרה.

המטיילת ששוחחה עם התקשורת תיארה אווירה קשה באונייה לאחר שהתבררו הפרטים. "זה היה עצוב מאוד. מקום שנראה כמו גן עדן הפך פתאום לזירת טרגדיה. זה היה אמור להיות רגע של שמחה לאישה מקסימה", אמרה.

האישה נסעה במסגרת הפלגה בת 60 יום סביב אוסטרליה, שעלותה עשרות אלפי דולרים. לפי אתר החברה, האונייה נועדה במיוחד לגישה לאזורים מרוחקים לאורך החוף ומסוגלת לארח עד 120 נוסעים עם צוות של 46 איש. המשטרה המקומית מסרה כי מדובר ב"מוות פתאומי וללא חשד לפלילים", ודוח על המקרה יועבר לחוקר מקרי המוות.