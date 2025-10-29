כיכר השבת
עמוד אש ועשן - ועשרות הרוגים: כך נראתה התקיפה הישראלית הלילה בעזה

עזתים תיארו את החזרה ללחימה למספר שעות, כאשר חיל האוויר פתח במתקפה רחבה על רצועת הטרור בתגובה להפרת ההסכם על ידי חמאס | לפי הדיווחים מעזה, לפחות 60 נהרגו במתקפה וכמאתיים נפצעו, לפני שישראל הודיעה על חזרה להפסקת אש (חדשות)  

מעזה מגיעים הדיווחים על עשרות הרוגים בתקיפות חיל האוויר הלילה, לאחר ש הפר את הפסקת האש וביצע ירי לעבר הכוחות בגבול הצהוב, ירי שגבה את חייו של לוחם המילואים אפי פלדבאום השם ייקום דמו.

לפי דיווחים עזתים, לפחות 60 מקומיים נהרגו בתקיפות חיל האוויר וכמאתיים נפצעו. הבוקר, בסביבות השעה 10:00 הודיע צה"ל על חזרה להפסקת האש.

טראמפ הגיב כי "אף אחד לא יודע מה קרה לחייל הישראלי, אבל הם אומרים שזו הייתה ירי צלפים. וזו הייתה נקמה על כך, ואני חושב שיש להם את הזכות לעשות את זה."

העזתים תיארו את הפחד והחרדה כששמעו שוב את הפיצוצים העזים, קולות שהחזירו אותם באחת לגיהינום המלחמה.

בשיחה עם עיתונאים זרים, אמרו המקומיים כי במהלך כל הלילה נצפו "עמודי אש ועשן" עולים לאוויר, בעוד פיצוצים עזים פילחו את השקט בכל רחבי הרצועה.

מספר בניינים שעוד נותרו על תילם משנתיים של מלחמה קרסו בתקיפות העוצמתיות, תחתם קבורות ככל הנראה גופות נוספות.

שלא במפתיע, מי שגינתה את המתקפה הישראלית הלילה היא טורקיה. נשיאה, רג'פ טאיפ ארדואן, שחפץ לקבל מטראמפ חברו החדש תפקיד משמעותי ב, גינה את התקיפות ואמר כי מדובר בהפרה של הפסקת האש.

