מיליציית RSF, "כוחות הסיוע המהיר" בסודן, החלה לטבוח באזרחים לאחר שכבשה בהצלחה את העיר אל פאשר מידי כוחות הצבא הסדיר של סודן.

האו"ם מסר כי ישנן הוכחות לכך שבעיר מתקיימות הוצאות להורג המוניות ושיטתיות, בעוד ערמות של גופות ומה שכונה בתיאור הזוועתי כ"בריכות דם", נצפו באמצעות תמונות לוויין.

כוח ה-RSF האחראי לטבח מורכב בעיקר ממיליציות הג'נג'וויד שפעלה בעבר תחת ממשלת סודן.

הארגון מואשם ברדיפה של קבוצות לא-ערביות ובניסיון לבצע טיהור אתני של סודן באמצעות רציחות המוניות.

מאז פרצה המלחמה בין המיליציה לצבא, מיליוני בני אדם נעקרו מבתיהם ואלפים רבים מתו בסכסוך.

כמו בדרך הישנה, לוחמי ה-RSF צרו על העיר אל פאשר וגרמו למשבר רעב כבד בעיר במשך 18 חודשים. בתום אותה תקופה, הודיע הצבא על נסיגה מהעיר בעוד מאות אלפי אזרחים עדיין מתגוררים באל-פאשר. ההערכה כי אלפים מהם נטבחו בימים האחרונים.

מדיווחים עולה עוד כי אזרחים שניסו לברוח מהעיר נורו ממרחק על ידי צלפים של כוח הטרור הערבי.

"האימה, קנה המידה ומהירות ההרג שמתרחשים כעת אינם דומים לשום דבר שראיתי אי פעם ברבע מאה של עבודה זו", אמר אחד החוקרים.

אחד האזרחים ששוחח עם רשת תקשורת זרה תיאר כי הוא אינו יודע היכן משפחתו נמצאת, אך הוא מודע לכך שחלק מהם נטבחו. "הם נאספו במקום אחד וכולם נהרגו. עכשיו אין לנו מושג מה קרה לאלה שעדיין בחיים", אמר.

בתיעודים בלתי נסבלים שעלו ברשתות נראים אנשי המיליציה מוציאים להורג עוברי אורח, בהם ילדים. אזרחים, שנצפו בורחים בשדות נאספו על ידי המיליציות והוצאו להורג בדם קר.