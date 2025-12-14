תושבי ניו יורק יתעוררו הבוקר למחזה עוצר נשימה, השלג הראשון של העונה החל לרדת במהלך הלילה במדינה וכיסה את גורדי השחקים, הפארקים והרחובות ההומים בשכבה לבנה וצחורה.

בעוד שבמדינות חמות יותר כמו ישראל מספר פתיתים בודדים עלולים לשתק את התנועה ולבטל את יום הלימודים, בארה"ב, על רקע נוף מושלג החיים ממשיכים כסדרם, בתי הספר ומוסדות החינוך יפתחו את שעריהם בבוקר, שכן התושבים בניו יורק מורגלים במחזות חורף אלו ושלג הוא חלק בלתי נפרד משגרת החורף.

אין הפתעות ואין עצירות, ההכנות לימי השלג החלו ימים לפני הסופה, כאשר תושבי המדינה דאגו להתקין צמיגי שלג מיוחדים על רכביהם המבטיחים אחיזה טובה יותר ובטיחות מוגברת על כבישים קפואים או מכוסים בקרח. רכבי העירייה המצוידים במפלסים מסיביים פועלים ללא הפסקה, הם נעים הלוך ושוב ברחובות המרכזיים של העיר מפנים את השלג ומפזרים מלח כדי למנוע החלקה, בזכות פעולה מתמדת זו נתיבי התנועה הראשיים נותרים פתוחים.

זהו הקסם הניו יורקי, גם כשהעיר קופאת, היא אינה עוצרת לרגע, הרכבת התחתית ממשיכה לשאון, העסקים פתוחים, ותושבי העיר עוטים מעילי פוך מחממים וצועדים בנחישות לעבר יום נוסף של עשייה כשהם מוקפים בלובן חורפי.