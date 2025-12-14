כיכר השבת
הצמיגים מוכנים, הלימודים כרגיל

ניו יורק נצבעה בלבן: סופת השלג הראשונה הגיעה - והעיר לא עוצרת | תיעוד מרהיב 

הלילה ירדו פתיתי השלג הראשונים בניו יורק, והפכו את המטרופולין לקסם חורפי | בשונה מההתרגשות המשתקת בישראל – בארה"ב ממשיכים הכל כרגיל. התושבים מצוידים, והכבישים פתוחים | צפו בתיעודים ראשוניים מרחבי ניו יורק מציגים את ה'תפוח הגדול' בשיא יופיו המושלג (בעולם)

שלג ראשון בארה"ב (צילום: באדיבות המצלם)

תושבי ניו יורק יתעוררו הבוקר למחזה עוצר נשימה, השלג הראשון של העונה החל לרדת במהלך הלילה במדינה וכיסה את גורדי השחקים, הפארקים והרחובות ההומים בשכבה לבנה וצחורה.

בעוד שבמדינות חמות יותר כמו ישראל מספר פתיתים בודדים עלולים לשתק את התנועה ולבטל את יום הלימודים, ב, על רקע נוף מושלג החיים ממשיכים כסדרם, בתי הספר ומוסדות החינוך יפתחו את שעריהם בבוקר, שכן התושבים בניו יורק מורגלים במחזות חורף אלו ושלג הוא חלק בלתי נפרד משגרת החורף.

אין הפתעות ואין עצירות, ההכנות לימי השלג החלו ימים לפני הסופה, כאשר תושבי המדינה דאגו להתקין צמיגי שלג מיוחדים על רכביהם המבטיחים אחיזה טובה יותר ובטיחות מוגברת על כבישים קפואים או מכוסים בקרח. רכבי העירייה המצוידים במפלסים מסיביים פועלים ללא הפסקה, הם נעים הלוך ושוב ברחובות המרכזיים של העיר מפנים את השלג ומפזרים מלח כדי למנוע החלקה, בזכות פעולה מתמדת זו נתיבי התנועה הראשיים נותרים פתוחים.

זהו הקסם הניו יורקי, גם כשהעיר קופאת, היא אינה עוצרת לרגע, הרכבת התחתית ממשיכה לשאון, העסקים פתוחים, ותושבי העיר עוטים מעילי פוך מחממים וצועדים בנחישות לעבר יום נוסף של עשייה כשהם מוקפים בלובן חורפי.

שלג ראשון בארה"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שלג ראשון בארה"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שלג ראשון בארה"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שלג ראשון בארה"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שלג ראשון בארה"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שלג ראשון בארה"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שלג ראשון בארה"ב (צילום: באדיבות המצלם)
שלג ראשון בארה"ב (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר