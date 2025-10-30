עד כמה אנחנו קרובים לבחירות? הערב (חמישי) התקיימו שני סקרי בחירות בשאלה כמה מנדטים היו מקבלים המפלגות המתמודדות, במידה והבחירות היו מתקיימים היום.

על פי סקר מנו גבע - חדשות 12: הליכוד בראשות נתניהו: על 26, בנט עם 21, יאיר גולן על 11, יש עתיד של לפיד 10, ש"ס: 9, ליברמן: 9, בן גביר: 9 , איזנקוט: 8, גולדקנופף: 7, חדש-תעל: 5 רעם: 5.

בחלוקה לגושים נקבע כי - האופוזציה תקבל - 59 מנדטים, המפלגות הערביות: 10, והקואליציה תעמוד על 51.

בסקר חדשות 14 נראו תוצאות שונות לגמרי כאשר, הליכוד – 35, מפלגת בנט – 12, ש״ס – 11, הדמוקרטים – 10, ישראל ביתנו – 9, יהדות התורה – 8, עוצמה יהודית – 7, ישר (איזנקוט) – 7, יש עתיד – 6, הציונות הדתית – 5, רע״מ – 5, חד״ש־תע״ל – 5, כחול לבן – לא עוברת את אחוז החסימה (2.4%) ובל״ד – לא עוברת את אחוז החסימה (1.7%).

בחלוקת לגושים נקבע: גוש הימין – 66 מנדטים, גוש השמאל – 44 מנדטים, המפלגות הערביות – 10 מנדטים.

בשאלת התאמה לראשות הממשלה נקבע על פי סקר הערוץ הימני: בנימין נתניהו – 56%, נפתלי בנט – 22%, גדי איזנקוט – 12%, יאיר לפיד – 5%, אביגדור ליברמן – 4%, ובני גנץ – 1%.