ביקור לא רגיל: 241 מחוקקים מדינתיים מכל 50 המדינות ברחבי ארצות הברית, הגיעו אמש (שני), לביקור מיוחד במשכן הכנסת בירושלים, ובהמשך נפגשו עם בכירים בישראל.

משלחת המחוקקים הגדולה ביותר שהגיעה אי פעם לכנסת, התקבלה ברחבת המשכן כשדגלי ארה"ב וישראל מתנוססים בראש התורן והמנוני שתי המדינות מתנגנים על ידי תזמורת המשטרה.

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה אמר לאורחים הרבים בטקס מיוחד שנערך לכבודם: "נוכחותכם כאן מוכיחה שהקשרים בין עמינו הם מעל לכל אדם או מפלגה, מבוססים על ערכים והם בלתי מעורערים. משלחת דו-מפלגתית ומחמישים מדינות היא גם הצהרה לעולם לפיה שתי האומות עומדות יחד במלחמה שהוכרזה על החירות".

יו"ר ועדת החוץ והביטחון ויו"ר קבוצת הידידות הבין-פרלמנטרית ישראל-ארה"ב, ח"כ בועז ביסמוט, אמר: "ישראל לא לבד - ולו מהסיבה הפשוטה שארצות הברית, המעצמה מספר 1 בעולם, עומדת איתה. אמריקה היא מעצמה צבאית, מעצמה כלכלית ומעצמה ערכית. בעולם המשתנה שאנו חווים כיום, הדאגה הגדולה היא להבטיח שבתום התהליך הזה אמריקה תמשיך להנהיג את העולם".

נציג המשלחת, המחוקק הרפובליקני דרו סטוקסברי, מוושינגטון אמר: "אני גאה בקשר החזק והמיוחד בין שתי המדינות, המבוסס על היותנו שתי אומות דמוקרטיות".

נציגת המשלחת, המחוקקת הדמוקרטית אני מקדניאל, מקרוליינה הצפונית הוסיף: "אנחנו מתפללים לשובם בשלום של כל החטופים. המשיכו להאמין. אמריקה עומדת לצידכם".

בהמשך הביקור, המחוקקים פקדו את האנדרטה לזכר חללי פעולות איבה ואת הגלעד לזכרם של חללי צה"ל, הניצבים ברחבת הכניסה למשכן. לאחר מכן קיבלו הסבר מפורט על תמונות החטופים המוצבות דרך קבע במסדרונות הכנסת ועל התמונות הקשות מזירות אסון השבעה באוקטובר, המוצגות בתערוכת "שברי זיכרון" במשכן.