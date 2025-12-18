כיכר השבת
המלחמה בדאע"ש

אגרוף פלדה בסוריה: ארה"ב חושפת מבצעי ענק לסיכול מזימות הטרור

צבא ארה"ב הגביר משמעותית את קצב הפעילות בסוריה עם כ-80 מבצעים מיוחדים מאז יולי. על פי נתוני CENTCOM, חוסלו ונעצרו עשרות פעילי דאעש שזממו פיגועים נגד יעדים מערביים. המבצעים כללו שיתוף פעולה מקומי נדיר והשמדת מצבורי נשק אסטרטגיים בדרום המדינה (בעולם)

המערכה נגד הטרור הג'יהאדיסטי בסוריה עולה מדרגה: פיקוד המרכז של צבא (CENTCOM) חושף נתונים המצביעים על מתקפה רחבת היקף לסיכול תשתיות ארגון המדינה האסלאמית (דאעש).

על פי הדיווח, שפורסם לראשונה על ידי הפנטגון ורשתות החדשות האמריקאיות, כוחות מיוחדים ביצעו קרוב ל-80 פשיטות ומבצעים ממוקדים בחצי השנה האחרונה, זאת בתגובה לזיהוי של לפחות 11 מזימות שכוונו ישירות נגד אינטרסים אמריקאיים.

דאעש (צילום: דאעש)

הלחץ המבצעי הרציף נשא פרי בדמות נטרול של 133 מחבלים (119 עצורים ו-14 מחוסלים), בהם דמויות מפתח בהנהגת הארגון.

בין ההישגים הבולטים ניתן למנות את חיסולו של עומר עבדול קאדר בספטמבר, בכיר שעסק בתכנון פיגועים על אדמת ארה"ב, וסיכולו של ד'יאא זובא מוסלח אל-חרדאני במחוז חלב. האדמירל בראד קופר הבהיר כי המטרה היא מניעת כל אפשרות לשיקום יכולות הארגון, המנסה לנצל את הוואקום הביטחוני באזור.

התפתחות משמעותית נרשמה בגזרת שיתוף הפעולה בשטח: כוח המשימה האמריקאי "נחישות טבועה" פעל בחודש האחרון בתיאום עם גורמי ביטחון מקומיים בדרום . המבצע המשולב הוביל לאיתור והשמדה של למעלה מ-15 מחסני אמל"ח, שהכילו מאות רקטות, פצצות מרגמה ומטעני חבלה. המומחים מעריכים כי רצף הפעולות האחרון שיבש אנושות את התקשורת המבצעית של תאי הטרור, והעביר מסר נחרץ לפיו ארה"ב תמשיך ברדיפה אקטיבית אחר כל איום טרור עוד בשלביו המוקדמים.

