התופעה קיימת בכל רחבי צרפת: שכונות קטנות וגדולות המאכלסות בעיקר מהגרים מוסלמים וזרים | המבנים האופייניים מאכלסים בתוכם אלפי משפחות החיות בתנאי עוני בסביבה מסוכנת ופושעת | שכונות הגטו בצרפת הן הגורם המרכזי לכך ש'לה- פן' והימין הקיצוני ממשיכים לעלות בסקרים - גם בתמיכת יהודים רבים ברפובליקה (בעולם)
מימדי הנזק לאחר שחרור סירת': הרס מוחלט ברחבי העיר ומאות גופות של מחבלי המדינה האיסלמית. וגם: בעוד סירת' משוחררת, הג'יהדיסטים שברחו ממנה מתפוצצים בבנגזי ותוקפים בצפון ודרום לוב. שר הביטחון הצרפתי הבטיח סיוע למדינה (חדשות)
"אוגדת הזהב" שאומנה על ידי יחידות עילית אמריקאיות החלה לצבור פרסום בעקבות תמונות לוחמיה, העוטים על עצמם מסכות מפחידות. לוחמי היחידה מתגאים ברמת אימונים גבוהה ומתרברבים כי לוחם ביחידה שווה ל-1,000 (!) לוחמי דאעש (חדשות, בעולם)