נעצר תושב לקיה שתמך בדאע"ש והחזיק נשק לא חוקי

בפעילות משותפת של שב"כ והיחידה המרכזית במחוז הדרומי, נעצר אסלאם אלצאנע, תושב לקיה שבנגב, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות בהשראת ארגון דאע"ש.

במהלך החקירה נחשפה מעורבותו העמוקה של אלצאנע בתכנים אידיאולוגיים של המדינה האסלאמית, כולל שיתופים ברשתות החברתיות שעודדו תמיכה בארגון וקריאות למעשי טרור.

בנוסף, עלה כי החשוד היה מעורב בעבירות נשק. במסגרת חקירתו, הסגיר אלצאנע רובה מסוג M16 שהחזיק ברשותו באופן בלתי חוקי.

עם סיום החקירה, פרקליטות מחוז דרום הגישה נגדו כתב אישום חמור המייחס לו עבירות של הסתה לטרור, הזדהות עם ארגון טרור, וכן עבירות נשק.

במשטרה ובשב"כ הדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור ולסיכול פעילות טרור, ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לשמור על ביטחון המדינה ואזרחיה.