נעצר תושב לקיה שתמך בדאע"ש והחזיק נשק לא חוקי

תושב לקיה, נעצר ע"י שב"כ והמשטרה בחשד להזדהות עם דאע"ש והחזקת נשק לא חוקי. במהלך חקירתו הסגיר רובה M16. פרקליטות מחוז דרום הגישה נגדו כתב אישום בגין הסתה לטרור, הזדהות עם ארגון טרור ועבירות נשק (צבא)

חומר טרור - "הסברה" - של דאעש (צילום: דוברות המשטרה )

בפעילות משותפת של שב"כ והיחידה המרכזית במחוז הדרומי, נעצר אסלאם אלצאנע, תושב לקיה שבנגב, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות בהשראת ארגון דאע"ש.

במהלך החקירה נחשפה מעורבותו העמוקה של אלצאנע בתכנים אידיאולוגיים של המדינה האסלאמית, כולל שיתופים ברשתות החברתיות שעודדו תמיכה בארגון וקריאות למעשי .

בנוסף, עלה כי החשוד היה מעורב בעבירות נשק. במסגרת חקירתו, הסגיר אלצאנע רובה מסוג M16 שהחזיק ברשותו באופן בלתי חוקי.

עם סיום החקירה, פרקליטות מחוז דרום הגישה נגדו כתב אישום חמור המייחס לו עבירות של הסתה לטרור, הזדהות עם ארגון טרור, וכן עבירות נשק.

ב ובשב"כ הדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור ולסיכול פעילות טרור, ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לשמור על ביטחון המדינה ואזרחיה.

