תיעוד החיפושים בשטח וסינק של ממ"ר דן - נצ"מ אלעד קליין ( צילום: דוברות המשטרה )

החיפושים סמוך לנחל הירקון אחר הבחור אליהו אבא שאול, בן 19 מבני ברק, שנעדר מאז יום רביעי בשעות הערב - נמשכים גם היום, בסיוע שוטרים, מתנדבים ואנשי זק"א. במקביל נבדק החשש על נעדרת נוספת, גם היא מבני ברק, באזור נחל הירקון.

המשטרה קיבלה דיווח בלילה שבין רביעי לחמישי מהוריו של הנעדר כי הוא יצא ביום רביעי בשעות הערב מביתו ברחוב יהודה הנשיא בבני ברק ומאז אבדו עקבותיו.

הנעדר אליהו אבא שאול ( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי מרחב דן ותחנת בני ברק- רמת גן, בשילוב מתנדבים וגורמים חבירים פועלים מאז בחיפושים תוך פרסום באמצעי תקשורת, ובסיוע עשרות שוטרים, מתנדבים, כיתות כוננות ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים. אתמול בערב התקבל דיווח כי אותרו בגדיו לצד האופניים החשמליים, סמוך לנחל הירקון, מכיוון רחוב רוקח ברמת גן. החיפושים נמשכים גם היום, במטרה לאתרו בהקדם. מפקד מרחב דן, נצ"מ אלעד קליין, קיים הערכת מצב נוספת בשטח.

החיפושים בשטח ( צילום: דוברות המשטרה )

בחיפושים משתתפים מגוון רחב של כוחות המשטרה ובניהם: שוטרים, מתנדבים, כלבני משטרה, פרשים, מסוק משטרתי, רחפנים, סיורים רגליים וממונעים באמצעות רכבים וריידרים של החטיבה הטקטית במג"ב, בשיתוף ובסיוע כוחות הצלה וגורמים חבירים.

בנוסף, המשטרה מעניקה מענה לקריאות הציבור במוקד 100, הנוגעות לדיווחים אפשריים על הנעדר. משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור באיתורו. כל היודע דבר על מקום הימצאו או כל פרט העשוי לסייע, מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה.

במקביל, כאמור, במשטרה התקבל דיווח על חשש לנעדרת נוספת באזור הירקון, גם היא תושבת בני ברק, שטרם אותרה.

החיפושים בשטח ( צילום: דוברות המשטרה )

בארגון זק"א עדכנו כי ביום רביעי בערב התקבל דיווח במוקד זק"א על צעיר כבן 19 מבני ברק שנעדר, בעקבותיו הופעלה היחידה לאיתור נעדרים של זק"א, שהחלה בסריקות ובבדיקות באזור היעלמותו, במהלך הפעילות נמצאו אופניו של הצעיר סמוך לנחל הירקון.

בעקבות כך הוקפצה למקום יחידת הצוללים של זק"א, הפועלת בתוך הנחל יחד עם יחידת להב"ה של כבאות והצלה, ומבצעים סריקות לאורך תוואי המים. החיפושים נמשכו לתוך הלילה, בתנאי מזג אוויר סוערים ובתוך רוחות חזקות.

חיים אוטמזגין, מפקד היחידות המיוחדות של זק"א, מסר כי "מדובר בחיפושים מורכבים בתוך תוואי מים מאתגר במיוחד. יחידת הצוללים של זק"א פועלת בתנאים קשים של גשם ורוחות, יחד עם לוחמי להבה. אנחנו מפעילים את כל היכולות המבצעיות לאיתור הצעיר בהקדם האפשרי".

החיפושים לאורך הלילה ( צילום: דוברות זק"א )

