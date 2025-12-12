כיכר השבת
קשר איתן בין המדינות

בזמן הסופה: 42 מפכל"ים מגרמניה הגיעו לישראל, וביקרו בזירות טבח ה-7.10

משלחת של 42 מפכל"ים ובכירי המשטרה בגרמניה הגיעו לביקור של שבוע בישראל | במהלך שהותם בארץ ביקרו הבכירים במוקדי הלחימה של השוטרים הישראלים בזמן טבח ה-7.10 (בארץ, משטרה)

ביקור המשלחת המשטרתית של גרמניה בישראל (צילום: משטרת ישראל)

במהלך הסופה שהתחוללה בשבוע האחרון, משלחת מיוחדת המונה 42 מפכ״לים ובכירי אכיפת חוק מגרמניה, שהו בישראל לצורך ביקור מיחוד, כחלק מחיזוק שיתופי הפעולה והלמידה בין הארגונים.

במהלך ימי הביקור, ליוו גורמי את חברי המשלחת במגוון מתקנים מבצעיים, מקומות ואתרים ברחבי הארץ, בהם איזורי הקרבות בהם לחמו שוטרים בגבורה בטבח השבעה באוקטובר ונרצחו בהם אזרחים רבים.

המשלחת ביקרה ביחידות השטח המבצעיות במחוז דרום, במערכים המבצעיים ובליבת הפעילות המעשית של משטרת ישראל, בדגש לנושאי החירום . לאורך השבוע נחשפו חברי המשלחת ליכולות הטכנולוגיות של המשטרה, למוכנותה המבצעית ולפעילות המשטרה בתקופת מלחמת “חרבות ברזל”, ״עם כלביא״ ובשגרה.

בנוסף לכך ובמסגרת הביקור, קיבלו חברי המשלחת סקירות מקיפות על עבודת המערכים, פגשו שוטרים ולוחמים בשטח ושמעו על האתגרים הביטחוניים, המורכבות המבצעית ותחושת השליחות של שוטרי ישראל.

זאת ועוד, התקיימו ביקורים בקרב רשויות וגופים מקצועיים בתחום החירום ובכלל זה פיקוד העורף, כיבוי והצלה, הגנה על תשתיות קריטיות בנמל אשדוד ומערך הסייבר הלאומי וכן ערכו ביקרו בבית החולים סורוקה ועוד.

