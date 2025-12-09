דובר צה"ל בערבית, אלוף-משנה אביחי אדרעי, חשף בדיון בכנסת כי צה"ל השתמש בכלי הסברה יוצא דופן כדי להשפיע על מחבלי חמאס שהחזיקו בחטופים בעזה: שילוב מוטיבים דתיים ואסלאמיים בתעמולה שהופצה בערבית.

שימוש 'מחוץ לקופסה': אדרעי, שדיבר בוועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה, ציין כי זהו אחד הדברים "מחוץ לקופסה" שעליהם הוא ממליץ להעמיק, והוסיף: "אחד הכלים שהשתמשנו הוא שילוב מוטיבים דתיים ומוטיבים אסלאמיים."

מענה ישיר לחמאס: המהלך הגיע כתגובה לסרטון תעמולה של חמאס, שניסה להשתמש במושגים מההלכה היהודית. צה"ל בחר להציג עמדה דתית מוסרית מתוך עולמו של האסלאם, שבה מודרך השובה כיצד עליו לנהוג בחטופים.

הוכחה מהשטח: "הסרטון הגיע והשפיע"

אדרעי סיפר על העדות המפתיעה שקיבל ישירות מהחטופים ששוחררו, שהוכיחה את יעילותו של סרטון ההסברה הייעודי:

עדות החטופים: "פגשתי שניים מהחטופים בשבוע שעבר, והם מיוזמתם סיפרו לי על הסרט הספציפי הזה שהגיע למקום הספציפי ואיך הוא השפיע".

המחמאה המפתיעה: אחד החטופים אף סיפר כי המחבל שהחזיק בו אמר: "אדרעי מדבר ערבית יותר טוב מאיתנו" – עדות ישירה להשפעה התרבותית והלשונית של הדובר.

פרישת הדובר המיתולוגי

הדיווח מגיע על רקע פרישתו המתוכננת של אל"מ אדרעי מצה"ל, לאחר כ-20 שנות שירות. אדרעי נחשב לאחת הדמויות הבולטות והמשפיעות ביותר במערכה ההסברתית של צה"ל מול העולם הערבי, וכעת הוא צפוי לסיים את תפקידו בחודשים הקרובים.