שערורייה בריאותית: הכלבה שאכלה 1.1 קילוגרם של נחשי גומי

כלבה באוסטרליה הובהלה למרפאת חירום וטרינרית לאחר שאכלה שקית שלמה של נחשי גומי במשקל של כ־1.1 קילוגרם.

השירות הווטרינרי "Animal Emergency Service Jindalee" סיפר כי סנופי, כלבת ביגל בת שלוש, הובאה למקום על ידי בעליה המבוהלים לאחר שחיסלה שקית מלאה של ממתקי גומי, המכונים באוסטרליה "נחשים ג'לטיניים".

מנהלת צוות האחיות הווטרינריות, קייט ויש, הסבירה כי למרבה המזל הממתקים לא הכילו קסיליטול, חומר שעלול להיות רעיל לכלבים, אך למרות זאת החליטו הווטרינרים לגרום לה להקיא בשל החשש מכמות הסוכר הגבוהה.

לאחר הטיפול הקיאה סנופי את כל כמות הממתקים שאכלה – כ־1.1 קילוגרם של נחשי גומי. גם הכלבה השנייה בבית, ג'אדה, עברה טיפול דומה כאמצעי זהירות, אך אצלה נמצא רק ממתק אחד.

ויש סיפרה כי לסנופי "לא היו שום חרטות" על הבחירה שלה. שתי הכלבות נבדקו ונמצאו בריאות, ולאחר מכן שוחררו לביתן.

במרפאה אף התבדחו בפוסט שפרסמו ברשתות החברתיות: "סנופי מסרה שהחוויה קיבלה ציון 10 מתוך 10, והיא הייתה עושה זאת שוב בלי לחשוב פעמיים".