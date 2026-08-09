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דביבון בדאלאס שבטקסס חולץ סוף סוף לאחר שנצפה במשך כמה ימים כשהוא משוטט בשכונת מגורים כשצנצנת מיונז תקועה על ראשו. תושבי השכונה העניקו לו את השם "מיונזה". הוא הצליח להתחמק שוב ושוב מניסיונות הלכידה שלו, עד שביום שני בבוקר הצליחו שני אנשי השירות העירוני לבעלי חיים לאתר אותו כשהוא מטפס על עץ סמוך לבית נטוש.

הם המתינו מתחת לעץ עד שהדביבון ירד, ואז אחד מהם הצליח להתקרב אליו מאחור וללכוד אותו בבטחה.

הדביבון הועבר למרכז השירות לבעלי חיים בדאלאס, שם הורדם, קיבל נוזלים והצנצנת הוסרה מראשו. "מלבד התייבשות לאחר כמה ימים ללא מזון ומים, מצבו היה באופן מפתיע טוב מאוד והוא היה מלא באנרגיה", מסרו בשירות לבעלי החיים.