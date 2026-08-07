מאחורי התדמית המלוטשת ברשתות החברתיות מסתתר ראש עיר רגיש במיוחד לביקורת. יותר מתריסר פקידים בכירים, יועצים פוליטיים ונבחרי ציבור חשפו בפני העיתון 'ניו יורק פוסט' כי ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני מפגין רגישות יתר לביקורת ציבורית, מתקשר אישית לנבחרים שמעיזים לבקר אותו ונוקם בפוליטיקאים שלא מצדדים בו.

"אני רואה יותר ויותר שהוא לא מסוגל להתמודד עם ביקורת, בעיקר מנבחרי ציבור שהוא חושב שיכול לדחוף אותם", מסר יועץ פוליטי בכיר שביקש להישאר אנונימי. "ראש העיר מתקשר באופן אישי כשנבחרים מבקרים אותו בפומבי. אם הם מדברים, אז זה מעניין אותו. הוא מתעניין כי הוא לא רוצה פרסום שלילי. זה מעיד על רגישות". הגורמים שדיברו עם העיתון ביקשו להישאר אנונימיים כדי להימנע מעימות עם ראש עיר שעימו הם נאלצים לעבוד בנושאי ממשל ופוליטיקה. לדבריהם, ממדאני מפגין התנהגות בעייתית כלפי מבקרים ונוטר טינה כלפי פוליטיקאים שאינם תומכים בו. התפרצות זעם אחרי קריאה לריסון רטוריקה אות חיים מהנשיא העצור: כך נראה מדורו 8 חודשים לאחר שנחטף ממעונו אריה רוזן | 19:13 הרגישות המוגזמת של ממדאני התגלתה לאחרונה כאשר מנהיגים יהודים בעיר קראו לו "להפסיק לעורר שנאה" נגד ישראל בעקבות תקיפת דקירה אנטישמית באפר ווסט סייד. לפי המקורות, ראש העיר התקשר באופן אישי לפחות לנבחר ציבור אחד שהשתתף במסיבת העיתונאים, והתלונן על כך שקראו לו לרסן את הרטוריקה שלו. ממדאני היה כועס במיוחד על כך שהקריאה לריסון קושרה לסרטון שפרסם ימים ספורים לפני התקיפה, בו כינה את ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו "פושע מלחמה". הסרטון המעורר מחלוקת, שבו ממדאני יושב ליד דגלי ארצות הברית וניו יורק ומדבר בטון רציני, צבר 100 מיליון צפיות ברשתות החברתיות. שליטתו של ממדאני ברשתות החברתיות, במיוחד בטיקטוק ובאינסטגרם שבהן יש לו 3.5 מיליון ו-11.9 מיליון עוקבים בהתאמה, הייתה גורם מרכזי בעלייתו המטאורית מחבר אספה לא ידוע לראש עיריית ניו יורק. הוא הציף את הפידים של תושבי העיר בסרטונים מלוטשים ומבדרים שבהם קידם את המסר המרכזי של הקמפיין שלו - הנגשת המחיה.

צילום מסך מהסרטון בו ממדאני קרא לנתניה פושע מלחמה, וקרא לממשלה לעצור אותו

השקעה עצומה בתעמולה

לאחר כניסתו לתפקיד בינואר, ממדאני המשיך בדרכו המודעת לתדמית והקים "משרד למעורבות המונית" בתקציב של 53 מיליון דולר - הרחבה של צוות התקשורת הענק שלו. מבקרים טוענים כי המשרד משמש כזרוע תעמולה של עיריית ניו יורק.

הוא גם ממשיך לפרסם סרטונים חדשים באופן קבוע, החל מקליפ שנוי במחלוקת שצולם מחוץ לדירת הפנטהאוז של 200 מיליון דולר של המיליארדר קן גריפין לקידום אג'נדת "מיסוי העשירים" של התנועה הסוציאליסטית-דמוקרטית, ועד לסרטון תיעודי בן 13 דקות השבוע על דיירים שמתארגנים נגד בעל הבית שלהם.

הגנה על הכוח הפוליטי הצומח של התנועה הסוציאליסטית-דמוקרטית נראית כמקור לרגישות הרבה של ממדאני, כך לפי הגורמים. "הוא הראש העיר הסוציאליסט-דמוקרטי הראשון אז הם צריכים להראות שהוא יכול לנהל את העיר, וכל פעם שמישהו פוגע בזה זה פוגע במטרה שלהם", מסר גורם ממשלתי.

אך המקורות חשפו שממדאני אובססיבי גם לגבי הפוטנציאל לסיקור תקשורתי שלילי, כמו כשמועצת העיר קווינס התכוונה להעניק לו תואר כבוד בטקס סיום. לפי הדיווחים, ממדאני התקשר אישית לנשיא המועצה והתחנן שלא יעניקו לו את התואר, מחשש שהדבר ייראה כאילו הוא מנסה לקבל הכרה על חשבון הבוגרים.

ממדאני מתוך הסרטון מימין, קייל קוזמה משמאל ( שאטרטסוק, Conversation Mayor Zohran Kwame Mamdani )

ביקורת גם מבית

הרגישות של ממדאני לביקורת התגלתה גם בעימותים עם דמויות בכירות במפלגה הדמוקרטית. יועצו לשעבר של הנשיא ביל קלינטון, מארק פן, תקף את תוכנית המס על בעלי דירות יוקרה וטען כי "הנתון של 5 מיליון דולר היה מזויף". במקביל, ראש הסגל לשעבר בבית הלבן של הנשיא ברק אובמה, רם עמנואל, סיפר כי בפגישה פרטית אמר לממדאני: "אני יודע איפה עובר הגבול. אתה לא".

דוברתו של ממדאני, אנה בהר, הכחישה את גרסתו של עמנואל וכתבה ברשת X: "יכולה לאשר... זה לא קרה". לא היה ברור אם התכוונה להכחיש את עצם הפגישה או את תיאור תוכנה.

התנהגותו של ממדאני מעוררת שאלות לגבי יכולתו להתמודד עם הלחצים והביקורת הכרוכים בניהול העיר הגדולה בארצות הברית. בעוד שהוא ממשיך להציג תדמית של מנהיג בטוח ומחויך ברשתות החברתיות, התמונה שמצטיירת מאחורי הקלעים היא שונה לחלוטין - של ראש עיר רגיש, נוקמן ואובססיבי לתדמיתו.