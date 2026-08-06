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נתקעו הפוכים באוויר: תקלה חריגה הפכה מתקן שעשועים לסיוט | צפו

תקלה במתקן אקסטרים בפארק שעשועים בניו ג'רזי הותירה נוסעים תלויים הפוכים באוויר למספר דקות. האירוע תועד והופץ ברשתות החברתיות

רגעים של אימה נרשמו ב פופולרי בניו ג'רזי, לאחר שמתקן אקסטרים התקלקל במהלך הפעולה והותיר את המבקרים תלויים באוויר כשהם הפוכים.

האירוע התרחש במתקן "Wipe Out" בפארק השעשועים פליילנד'ס קאסטווי קוב שעל הטיילת באושן סיטי. לפי הדיווחים, הנוסעים נותרו תקועים בגובה במשך כחמש עד שבע דקות.

בסרטון שתועד מהמקום ונעשה ויראלי ברשתות החברתיות נשמע אחד הנוסעים זועק: "תורידו אותי מכאן". אישה שעמדה בקרבת המתקן ניסתה להרגיע אותו וצעקה לעברו: "אתה בסדר, אתה בסדר".

מבקרים שהמתינו בתור הביטו בנוסעים שהיו תקועים באוויר בזמן שהעובדים ניסו לטפל בתקלה.

קייטלין גולי, אם שתיעדה את האירוע, סיפרה כי זו הייתה התקלה השנייה באותו ערב במתקני הפארק, וכי הדבר עורר בה דאגה רבה לשלום שלושת ילדיה, שגם הם עלו על מתקנים באותו לילה.

הסיבה לתקלה עדיין אינה ידועה. מתקן ה־Wipe Out מרים את המבקרים באמצעות זרוע לגובה רב ומסובב אותם, כולל סיבובים הפוכים ועוצמתיים.

ארה"בתיעודסרטון ויראליתקלהלונה פארק

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