הרכבת המוזרה בעולם: התיירים נדהמו "אי אפשר לנסוע"

מחזה מוזר משך את תשומת הלב בפסטיבל המלונים השנתי בעיר חיווה שבאוזבקיסטן: רכבת ענקית שנבנתה כולה ממלונים.
מאות מלונים הונחו זה לצד זה ועוצבו לכדי מיצג צבעוני המזכיר רכבת אמיתית, במהלך חגיגה של הפנים החדשות של המדינה.
האירוע התקיים במסגרת פסטיבל המלונים הבינלאומי "Qovun Sayli", המתקיים בחיווה ומוקדש לאחד מסמליה החקלאיים המוכרים של אוזבקיסטן.
לצד תצוגות של זנים שונים, תחרויות, מיצגים ומוצרי מלון, השנה בלט במיוחד מיצג הרכבת חיבור משעשע בין הפרי המזוהה עם האזור לבין אחד מסמלי התחבורה המודרנית.
מאחורי המיצג הצבעוני מסתתר סיפור גדול בהרבה. הפסטיבל נערך במקביל להשקת שירות רכבות מהירות חדש המקשר בין הבירה טשקנט לעיר חיווה שבמערב המדינה.
הקו החדש נועד להפוך את הדרך לחיווה למהירה ונוחה משמעותית, ולקצר את זמן הנסיעה בכמעט שבע וחצי שעות. בכך מבקשת אוזבקיסטן לחבר טוב יותר בין המרכז הכלכלי והפוליטי של המדינה לבין אחת מערי התיירות החשובות והמרשימות שלה.
המלון אינו פרט מקרי. אוזבקיסטן נחשבת לאחת מארצות המלונים המזוהות ביותר עם הפרי. במהלך הפסטיבל מוצגים זנים רבים של מלונים, מתקיימים אירועים ותחרויות, והמגדלים מציגים את התוצרת שלהם בפני המבקרים.
השקעה בתשתיות רכבת מהירות שנועדה לשנות את הדרך שבה תיירים ותושבים מגיעים לחיווה. עבור העיר העתיקה, מדובר בשינוי משמעותי. קיצור זמן הנסיעה הופך את חיווה לנגישה יותר למבקרים ומחזק את הקשר שלה עם טשקנט ועם מוקדי תיירות אחרים במדינה.
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