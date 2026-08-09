הרכבת המוזרה בעולם: התיירים נדהמו "אי אפשר לנסוע" ( צילום: מסך )

מחזה מוזר משך את תשומת הלב בפסטיבל המלונים השנתי בעיר חיווה שבאוזבקיסטן: רכבת ענקית שנבנתה כולה ממלונים.

הרכבת המוזרה בעולם: התיירים נדהמו "אי אפשר לנסוע" - צילום: רשתות חברתיות הרכבת המוזרה בעולם: התיירים נדהמו "אי אפשר לנסוע" | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:25

הקו החדש נועד להפוך את הדרך לחיווה למהירה ונוחה משמעותית, ולקצר את זמן הנסיעה בכמעט שבע וחצי שעות. בכך מבקשת אוזבקיסטן לחבר טוב יותר בין המרכז הכלכלי והפוליטי של המדינה לבין אחת מערי התיירות החשובות והמרשימות שלה.

המלון אינו פרט מקרי. אוזבקיסטן נחשבת לאחת מארצות המלונים המזוהות ביותר עם הפרי. במהלך הפסטיבל מוצגים זנים רבים של מלונים, מתקיימים אירועים ותחרויות, והמגדלים מציגים את התוצרת שלהם בפני המבקרים.

הרכבת המוזרה בעולם: התיירים נדהמו "אי אפשר לנסוע" - צילום: רשתות חברתיות הרכבת המוזרה בעולם: התיירים נדהמו "אי אפשר לנסוע" | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:19

השקעה בתשתיות רכבת מהירות שנועדה לשנות את הדרך שבה תיירים ותושבים מגיעים לחיווה. עבור העיר העתיקה, מדובר בשינוי משמעותי. קיצור זמן הנסיעה הופך את חיווה לנגישה יותר למבקרים ומחזק את הקשר שלה עם טשקנט ועם מוקדי תיירות אחרים במדינה.