לא תאמינו מה נוסעים עושים כדי לעלות על הרכבת בבנגלדש | צפו

רשת הרכבות של בנגלדש, סובלת מצפיפות קיצונית וחוסר קיבולת חריף | רבים מהם נאלצים להצטופף עד כדי טיפוס על הגגות והתמודדות עם גשרים נמוכים במהלך הנסיעה (מעניין)

הרכבת בבנגלנדש (צילום: רשתות חברתיות)

רכבת בנגלדש היא רשת הרכבות השנייה בגודלה בדרום אסיה ומשרתת כ-110 מיליון נוסעים בשנה, מתמודדת עם בעיית צפיפות ועומס חמורות. במהלך שעות שיא, חגים ופסטיבלים, רכבות ותחנות עמוסות לעיתים קרובות מעבר לקיבולתן המלאה. מצב זה מקשה על הנוסעים לעלות לרכבת, אבל גם לרדת ממנה זה לא כ"כ פשוט.

סקר שנערך על ידי המכון הבנגלדשי ללימודי פיתוח מצא כי כ-70 אחוז מהנוסעים אינם מרוצים מרמת הנוחות והמרחב הנוכחית ברכבות.

הסיבות לצפיפות נרחבת זו נעוצות בעיקר בגידול האוכלוסייה ובחוסר קיבולת מספקת של מערכת הרכבות. בעוד שאוכלוסיית המדינה ממשיכה לגדול והביקוש לתחבורה רכבתית עולה בהתמדה, המערכת לא התאימה את עצמה לקצב גידול זה.

הדבר גורם לפערי ביקוש והיצע המתרגמים לעומס כבד על התשתיות הקיימות. למרות הבעיות הרבות, קיימים גם סיכויים לשיפור.

בסופו של דבר, עתידה של רכבת בנגלדש תלוי ביכולתה לאמץ את המלצות המודרניזציה וההשקעה הנדרשות, המוערכות בכ-2 מיליארד דולר מדי שנה בעשור הקרוב. אך מול אוכלוסייה אדירה המונה כ-175 מיליון תושבים, השאלה היא האם ניתן בכלל לספק פתרון הולם לאתגרי הצפיפות הגואים, או שמא לעת עתה, הגגות העמוסים של הרכבות ימשיכו לשמש כפתרון מאולתר למצוקת המקום.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

