הכסף יעוור

הרשויות באיטליה נדהמו: גבר התחזה לעיוור במשך 50 שנה ו'עקץ' קצבאות במליונים 

גבר בן 70 מאיטליה נאשם שבמשך למעלה מחמישים שנה קיבל שלא כדין קצבאות וסובסידיות בסכום של יותר ממיליון יורו | לאחר מעקב אחריו התגלה כי האיש מבצע משימות מסוכנות כמו גינון, שימוש בכלי עבודה חשמליים ועוד | התביעה טוענת כי הצילומים סותרים את העיוורון שהוכר לו רשמית (בעולם)

עיוור (צילום: AI)

כתב אישום על הונאה ומרמה הוגש בשבוע האחרון נגד גבר איטלקי בשנות ה-70 לחייו לאחר שלכאורה העמיד פנים שהוא עיוור לחלוטין במשך יותר מחמישה עשורים, מה שהקנה לו מעל מיליון אירו בתשלומי קצבאות.

האיש המבוגר מוויצ'נזה שבצפון איטליה הוכרז רשמית כעיוור לאחר תאונת עבודה בשנות ה-70. הרשויות האיטלקיות החלו לאחרונה לבצע ביקורת בתיקי סיעוד לטווח ארוך ומצאו אי-התאמות במסמכים שלו.

לאחר חודשיים של מבצע מעקב התגלה כי האיש מבצע משימות מסוכנות כמו גינון, שימוש בכלי עבודה חשמליים, קניות ותנועה במרחב ללא עזרה. התביעה טוענת כי הצילומים סותרים את העיוורון שהוכר לו רשמית.

כעת הוא מואשם במרמה נגד המדינה וקצבאותיו הוקפאו עד תחילת המשפט. בשל מגבלת ההתיישנות, רק חמש השנים האחרונות שבהן קיבל קצבאות, המוערכות בכ-200 אלף אירו, יכולות להיגבות ממנו בחזרה. חוקרים גם מבצעים ביקורת מס כדי לעקוב אחר השימוש בכספים.

