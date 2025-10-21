נשיא פולין, קארול נוברוצקי, חתם על חוק דרמטי שמבטל את מס ההכנסה האישי להורים המגדלים לפחות שני ילדים. הרפורמה נועדה להקל על המשפחות, להגדיל את ההכנסה הפנויה ולעודד פעילות כלכלית.

החוק, שהוכרז במרץ 2025 כחלק מ"חוזה עם הפולנים" והיה אחד מעמודי התווך בקמפיין הבחירות של נוברוצקי, מבקש להפחית את נטל המס על משפחות ולהגביר את ההכנסה הפנויה שלהן. הצעת החוק הוצגה באוגוסט ונחתמה סמלית על ידי הנשיא ב-8 באוגוסט, לאחר ניצחונו בסיבוב השני ביוני.

פולין מתמודדת עם משבר דמוגרפי חמור: שיעור הפריון הכולל (TFR) עמד ב-2024 על 1.10 ילדים לאישה, נמוך בהרבה מהרמה הנדרשת ליציבות או גידול אוכלוסייה (2.1). בתגובה, הוכנס חוק "מס הכנסה אפס" (Zero PIT) להורים המגדלים לפחות שני ילדים, שמטרתו להפחית את נטל המס ולעודד פעילות כלכלית בקרב משפחות.

לפי החוק, הפטור ממס ההכנסה יחול על משפחות המרוויחות עד 140,000 זלוטי (€32,973) בשנה, וניתן לכל הורה עם אחריות הורית על ילדים, כולל אפוטרופוסים חוקיים והורי אומנה. חישובי הנשיאות מצביעים על כך שמשפחה פולנית ממוצעת צפויה ליהנות מתוספת של כ-1,000 זלוטי (€235) לחודש.

פטור המס בשיעור אפס הוא חלק מרפורמה רחבה יותר המכונה "שריון המס" ("tax armour"). חבילת הרפורמות כוללת גם הפחתת מע"מ מ-23% ל-22%, ביטול מס רווחי הון וכן אינדקסציה של פנסיות מבוססת מכסות.

עם זאת, מומחי מס מזהירים כי התועלת האמיתית עשויה להיות מוגבלת בעיקר לאזרחים העשירים ביותר. משרד הנשיא טוען כי מימון התוכנית יגיע מהידוק מערכת המס בסך 14 מיליארד זלוטי (€3 מיליארד), אך כלכלנים מביעים ספק ביכולת להשיג סכום כזה בדרך זו בלבד.

למרות הביקורת, התגובה הציבורית הייתה חיובית ברובה: בייעוצים ציבוריים שנערכו בספטמבר, כ-76% מהמשיבים חשו שהחוק "נחוץ בהחלט", ו-66% ציפו להשפעה חיובית על הכלכלה והפיננסים. ההשפעה הממשית תיראה בדו"ח המס של שנת 2026, שיוגש ב-2027.