אבנר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, השתתף לפני כשבועיים וחצי בכינוס בינלאומי יוקרתי שנערך בעיירה זיפלד שבאוסטריה. הכינוס התקיים ביוזמת סבסטיאן קורץ, מי שכיהן בעבר כקנצלר אוסטריה, ונערך תחת מעטה סודיות מחמירה. כך נחשף בכתבה של המגזין האוסטרי Profil
לפי גורמים המעורים בפרטים, כל המשתתפים נדרשו לחתום על הסכמי סודיות האוסרים עליהם לחשוף את תוכן הדיונים. בין המשתתפים נכללו שרים מכהנים ממדינות שונות, אנשי עסקים בכירים, נציגי משפחות מלוכה מהמפרץ, ואישים בולטים מהזירה הכלכלית והפוליטית העולמית.
בין השמות הבולטים שנכחו באירוע נמנו שר האוצר של טורקיה, נציגים מגרמניה, הונגריה ובחריין, אריק שמידט – מנכ"ל גוגל לשעבר, וכן שרים בכירים מממשלת אוסטריה לשעבר.
הדיונים שנמשכו ארבעה ימים עסקו בסוגיות עולמיות בוערות: בינה מלאכותית, גיאופוליטיקה, כלכלה גלובלית והמצב במזרח התיכון – ימים ספורים בלבד לפני החתימה על הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס, שבו הייתה מעורבת גם טורקיה.
אבנר נתניהו השתתף בכינוס במסגרת עבודתו בחברת ההשקעות Group 11, בראשה עומד דובי פרנסס – גם הוא אחד מהמשתתפים. נתניהו הצעיר, שהצטרף לחברה בקיץ האחרון, מעורב במיזם ביטחוני-טכנולוגי בשם The Umbrella Corporation, המתמקד בחדשנות ובינה מלאכותית.
חלק מהאורחים הגיעו למקום במטוסים פרטיים שנחתו במינכן, ומשם הועברו למתחם סגור ומפואר בזיפלד. האירוע זכה לכינוי “פורום סבסטיאן קורץ”, וננעל מבלי שפורסם סיכום רשמי או הודעה לציבור.
