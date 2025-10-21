אבנר נתניהו, בנו הצעיר של ראש הממשלה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

אבנר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, השתתף לפני כשבועיים וחצי בכינוס בינלאומי יוקרתי שנערך בעיירה זיפלד שבאוסטריה. הכינוס התקיים ביוזמת סבסטיאן קורץ, מי שכיהן בעבר כקנצלר אוסטריה, ונערך תחת מעטה סודיות מחמירה. כך נחשף בכתבה של המגזין האוסטרי Profil