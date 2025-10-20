הנשיא בכלא: כך ייראה יומו הראשון של סרקוזי מאחורי סורג ובריח

ניקולא סרקוזי, לשעבר נשיא צרפת, בן 70, צפוי להיכנס מחר (שלישי) אל כלא לה־סנטה שבפריז ולפתוח שם את פרק חייו הקשה ביותר.

האיש שכיהן בראש המדינה ועדיין קרוי "אדוני הנשיא" לפי הנוהג הצרפתי, ימצא את עצמו מאחורי סורג ובריח, אחרי שהורשע בעבירות הקשורות למימון הלובי של קמפיין הבחירות שלו ב-2007. הוא ירצה חמש שנות מאסר בפועל, וחרף מעמדו, לא יזכה ליחס מיוחד.

לפי הנהלים, סרקוזי יתייצב בבוקר בשערי הכלא ויעבור תהליך זהה לזה של כל אסיר חדש.

הוא יימסר לרישום ולזיהוי, יימדדו לו טביעות אצבע וייעשה לו צילום פנים. במעמד זה יקבל את תקנון בית הסוהר ואת מדריך האסיר, שבהם מפורטים הכללים הנוקשים של חיי היום-יום מאחורי החומות.

לאחר מכן יופקדו חפציו האישיים בכספת, למעט טבעת הנישואים, שעון וחפץ דתי.

כפי שדיווחנו הבוקר, בשל רגישות מעמדו החליטו רשויות הכלא לשכן את סרקוזי בבידוד מוחלט, אף על פי שהוא עצמו ביקש שלא לקבל יחס מיוחד ולא הגיש בקשה לתא נפרד. "איני חושש מהכלא. אעמוד זקוף גם מול שערי לה-סנטה", אמר לעיתון "לה טריבון דימנש".

האסיר החדש יקבל "ערכת קליטה" בסיסית – כלי רחצה, מצעים, בגדים תחתונים, כלי אוכל ונייר ועט. בהמשך ייפגש עם גורם מקצועי לבירור מצבו הבריאותי, הרגשי והתזונתי, ובתוך יומיים יעבור בדיקה רפואית מלאה.

כל זאת לפני שיעבור אל תא הקבע שלו - חדר קטנטן בגודל 11 מטרים רבועים עם חלון קטן, טלוויזיה קטנה צמודה ובלי כל גישה לטלפון נייד או לאינטרנט.

סרקוזי תיאר בפני מקורביו כיצד התכונן לחיים החדשים שממתינים לו.

הוא סיפר כי יגיע לכלא עם שני ספרים בלבד – "הרוזן ממונטה כריסטו" בשני כרכים וספר דתי מאת ההיסטוריון ז'אן-כריסטיאן פטיפיס.

במקביל הוא מתכנן לנצל את תקופת המאסר לכתיבת ספר חדש על חוויותיו בכלא. לדבריו, המשפט הראשון כבר נכתב.

עם זאת, סרקוזי עשוי שלא להישאר זמן רב מאחורי הסורגים. עורכי דינו נערכים להגיש מחר בקשה לשחרור מוקדם, שתיבחן על ידי בית המשפט בתוך כחודשיים.

עד אז, הנשיא לשעבר יחל את יומו הראשון כאסיר, מנותק מהעולם שבחוץ, אך עם כוונה אחת ברורה – לשמור על ראש זקוף גם בין קירות האבן של לה־סנטה.

האירוע מחר צפוי לעורר עניין רב בצרפת ובעולם כולו, שכן כאמור, זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של צרפת המודרנית שנשיא לשעבר נכנס לכלא.