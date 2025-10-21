כיכר השבת
טראמפ פנה לשגריר - מול ראש הממשלה האוסטרלי: "אני לא אוהב אותך ולעולם לא אוהב"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יצר סנסציה בחדר הפגישה עם ראש ממשלת אוסטרליה, כאשר פנה לשגריר האוסטרלי שנכח במקום ואמר לו: "אני לא אוהב אותך ולעולם כנראה לא אוהב", בעקבות "דברים רעים" שאמר על הנשיא השגריר האוסטרלי

הפגישה המתוחה (צילום: C-SPAN)

במהלך מסיבת עיתונאים משותפת בבית הלבן עם ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי, נרשמה סצנה מפתיעה ומשעשעת כאשר עיתונאי פנה לנשיא ארצות הברית ושאל אותו אם יש לו הסתייגויות ממדיניות הממשלה האוסטרלית הנוכחית בנושאי פלסטין, שינויי האקלים, או מדברים שאמר עליו בעבר השגריר האוסטרלי בוושינגטון.

טראמפ, שנראה מופתע מהשאלה, הגיב מיד בחיוך: "אני לא יודע עליו כלום. אם הוא אמר עליי דברים רעים, אולי הוא ירצה להתנצל. באמת אין לי מושג." לאחר מכן פנה לנוכחים ושאל: "השגריר אמר משהו רע עליי? אל תגידו לי... איפה הוא? הוא עדיין עובד אצלך?", שאל טראמפ את .

אלבניזי, שישב לצדו, השיב לו בהומור: "כנראה שכן." טראמפ לא ויתר, פנה אליו שוב ושאל: "הוא באמת אמר דברים רעים?" אלבניזי חייך ואמר: "הוא ממש פה".

טראמפ שאל את השגריר אם אכן אמר עליו דברים רעים, השגריר ענה: "זה היה לפני שנכנסתי לתפקיד".

טראמפ ענה ספק בצחוק: "אני לא אוהב אותך גם כן, ואני כנראה אף פעם לא אוהב אותך. קדימה, תמשיך."

העימות הקצר, שנקלט כולו במצלמות, הפך לאחת הסצנות המדוברות של הביקור הרשמי, כשהנשיא האמריקאי, בדרכו האופיינית, הפך שאלה עיתונאית נוקבת לרגע של בידור פוליטי מלא הומור ספונטני.

כיכר השבת
