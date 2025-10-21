במהלך מסיבת עיתונאים משותפת בבית הלבן עם ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי, נרשמה סצנה מפתיעה ומשעשעת כאשר עיתונאי פנה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ושאל אותו אם יש לו הסתייגויות ממדיניות הממשלה האוסטרלית הנוכחית בנושאי פלסטין, שינויי האקלים, או מדברים שאמר עליו בעבר השגריר האוסטרלי בוושינגטון.

טראמפ, שנראה מופתע מהשאלה, הגיב מיד בחיוך: "אני לא יודע עליו כלום. אם הוא אמר עליי דברים רעים, אולי הוא ירצה להתנצל. באמת אין לי מושג." לאחר מכן פנה לנוכחים ושאל: "השגריר אמר משהו רע עליי? אל תגידו לי... איפה הוא? הוא עדיין עובד אצלך?", שאל טראמפ את ראש הממשלה האוסטרלי.

אלבניזי, שישב לצדו, השיב לו בהומור: "כנראה שכן." טראמפ לא ויתר, פנה אליו שוב ושאל: "הוא באמת אמר דברים רעים?" אלבניזי חייך ואמר: "הוא ממש פה".

טראמפ שאל את השגריר אם אכן אמר עליו דברים רעים, השגריר ענה: "זה היה לפני שנכנסתי לתפקיד".

לפני ירושלים: זו הסיבה שסגן הנשיא יבקר תחילה במפקדה האמריקאית בקריית גת דני שפיץ | 16:19

טראמפ ענה ספק בצחוק: "אני לא אוהב אותך גם כן, ואני כנראה אף פעם לא אוהב אותך. קדימה, תמשיך."

העימות הקצר, שנקלט כולו במצלמות, הפך לאחת הסצנות המדוברות של הביקור הרשמי, כשהנשיא האמריקאי, בדרכו האופיינית, הפך שאלה עיתונאית נוקבת לרגע של בידור פוליטי מלא הומור ספונטני.