כידוע, בזכות אותן "פושעות" - כולנו כאן. אם לא היה מורא שמיים עליהן, אולי החשש הטבעי היה גובר על השכל הישר, וגורם להן לרעוד ולברוח ממשימת חייהן – החייאת הנערים, תקומת עם ישראל. על כך אמרו חז"ל ש"בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים" (דעות)
זוהי שיחה מלב אל לב עם האישה הדתית שמכהנת בתפקיד בכיר, חובשת פאה, מתלבשת בצניעות ושומרת על תרבות דיבור מכובדת. זה לא עוד ראיון על דעות פוליטיות, אג'נדות ואידאלים. זהו סיפורה של אישה אחת, שצמחה בכוחות עצמה לאישיות מיוחדת: סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי * הראיון מתוך "אשת" מגזין חודשי לנשים (תרבות)
"תכנון משפחה?" מחקר חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביע על ירידה ברורה ברמת הפריון בקרב הנשים חרדיות לאורך העשור האחרון: מכ-7.6 לידות בממוצע לכ-6.5 לידות - ירידה של כ-15%. שיא הפריון: בתקופה שבין 2003 ל-2005 - יותר מ-7.6 ילדים לכל אשה (משפחה, הורים)
אנחנו עם של ´על אף הכל´. ממשיכים קדימה, ומקיימים את העם בשיא האופטימיות. הילודה היהודית ממשיכה במלוא העוצמה, חרף הקושי. בפרשת שמות אנחנו נתקלים לראשונה במותג היהודי החזק בעולם: ´אידישע מאמע´. מסירות של האם המגדלת את ילדיה באופטימיות. פרשת שמות, בזווית ראייה מרתקת