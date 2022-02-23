שופטי בית המשפט העליון התכנסו היום לדיון בעתירה שהגישה קבוצת הורים למשפחות ברוכות ילדים נגד הקיצוץ בקצבאות הילדים שנעשה על-ידי ממשלת נתניהו-לפיד-בנט, והחליטו כי הקיצוץ יישאר מאחר ואין בו פגיעה ממשית. ח"כ יעקב ליצמן: "ההחלטה מעידה על חוסר חמלה של ממש" (חרדים, בארץ)
הברכה ששורה במשפחות מרובות ילדים צריכה תחזוקה שוטפת, וזה לא פשוט. אנחנו מוצאות את עצמנו מתמוטטות מהעבודה הפיזית, עוד לפני שעצרנו רגע למלא את צרכיהם הרגשיים. ובאמת, יש סיכוי לתת לכל ילד את היחס שהוא זקוק לו? איך אפשר לשים את זרקור תשומת הלב על כל אחד?
משפחות חרדיות בהם ילדים קטנים תקועים מזה שלוש שעות בנחל קורן שבצפון, כשהם ללא מים. המשפחות יצרו קשר עם כוחות החילוץ שיצאו למקום בנסיון לחלצם. כזכור, בשבוע שעבר חולצו שני משפחות מנחל לוטם הסמוך לחיפה, זאת לאחר שבמשך כשעתיים איבדו את דרכם בחשיכה. דיווח