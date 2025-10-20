המלך צ’רלס השלישי הגיע היום (שני) למנצ’סטר כדי להביע הזדהות עם הקהילה היהודית לאחר הפיגוע הקטלני בבית הכנסת "היטון פארק".

הביקור נועד, לדבריו, "להראות את תמיכתי באלה שנפגעו ובקהילה כולה לאחר האירוע המזעזע".

המלך, שלבש חליפה אפורה עם ממחטה ורודה וחבש כיפה כחולה, התקבל על ידי רב בית הכנסת, דניאל ווקר, שנפגש עמו ליד פרחי הזיכרון שהונחו לזכר הנרצחים. במהלך הסיור שוחח המלך עם מתפללים ועם מי שנכחו במקום בזמן ההתקפה שאירעה ביום הכיפורים.

במהלך הביקור, שאובטח ברמה גבוהה, עצרה המשטרה את התנועה ברחוב הסמוך לבית הכנסת. מאות מתושבי האזור התאספו כדי לראות את המלך ולחזק את הקהילה המקומית. אחד מהם, חרדי בשם רפאל שליידר, שהגיע עם בנו יעקב בן ה־15, סיפר ל־BBC: "באנו לראות אנשים שאכפת להם ממה שקרה. העובדה שהמלך כאן מראה שגם לבריטניה כואב הפיגוע הזה".

המלך צ’רלס סייר בבניין, לחץ ידיים עם חברי הקהילה ונעמד מול עשרות זרי הפרחים שהונחו לזכר הנרצחים – מלבין קרביץ ואדריאן דולבי השם ייקום דמם – שנהרגו כשג’יהאד אל־שמי, בן 35, דהר ברכבו לעבר המאבטח של בית הכנסת ודקר מתפלל שניסה למנוע ממנו כניסה פנימה. שלושה נוספים נפצעו באורח קשה, והמחבל נורה למוות בידי שוטרים דקות לאחר מכן.

"המלך ציין שהוא והמלכה קמילה הושפעו עמוקות ממה שאירע", מסרה דוברת ארמון בקינגהאם. בהודעה שפרסם מיד לאחר ההתקפה כתב המלך: "אנחנו מזועזעים ועצובים במיוחד מכך שדבר כזה קרה ביום כה משמעותי עבור הקהילה היהודית. מחשבותינו ותפילותינו עם כל הנפגעים, ואנו מעריכים את תגובתם המהירה של כוחות ההצלה".

למרות האווירה הרצינית, העיתונאים במקום ציינו כי המלך שוחח בחביבות עם כמה מחברי הקהילה ואף החליף עימם חיוכים. "הייתה תחושת כובד, אך גם רגעים של חום אנושי", דיווחה כתבת BBC לינט הורסברו.