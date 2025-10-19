בפגישה מתוחה במיוחד שנערכה ביום שישי בבית הלבן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קרא לנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי להסכים לתנאי רוסיה לסיום המלחמה, ואמר כי ולדימיר פוטין הבהיר לו ש“אם לא תסכימו – הוא ישמיד אתכם”.

לפי גורמים שנכחו בפגישה או עודכנו בפרטיה, השיחה הידרדרה פעמים רבות לצעקות, כשלאורך כל המפגש טראמפ קילל כמעט בלי הפסקה ושיגר לעבר זלנסקי הערות בוטות.

הגורמים סיפרו כי טראמפ השליך בזלזול מפות שהציגו את קו החזית באוקראינה, חזר שוב ושוב על טענות שהשמיע בפניו פוטין יום קודם, ודרש מזלנסקי לוותר לחלוטין על חבל הדונבאס.

למרות שבהמשך הסכים עקרונית להקפאת קווי החזית הנוכחיים, האווירה בפגישה שיקפה את התנודתיות בעמדתו של הנשיא האמריקני ואת נכונותו להישען על הדרישות הרוסיות הקיצוניות, לפיהן על אוקראינה לוותר על כשלושים אחוז נוספים מחבל הדונבאס שטרם נכבשו בתמורה לסיום המלחמה.

זלנסקי הגיע לפגישה בתקווה לשכנע את טראמפ לספק לאוקראינה טילי שיוט ארוכי־טווח מדגם טומהוק, אך בקשתו נדחתה.

גורמים אירופים שדיברו עם “פייננשל טיימס” סיפרו כי טראמפ אימץ במדויק ביטויים שטבע פוטין, אף שהיו מנוגדים לדבריו שלו בעבר על חולשתה של רוסיה. לדבריהם, טראמפ אמר לזלנסקי כי “פוטין טוען שזו לא מלחמה אלא מבצע מיוחד”, והוסיף באזהרה: “אם הוא ירצה, הוא ישמיד אותך”.

במהלך הפגישה השליך טראמפ את מפות הקרב של אוקראינה ואמר: “אני חולה מהמפות האלה. הקווים האדומים האלה, אין לי מושג איפה זה בכלל”. הוא גם טען כי “הכלכלה הרוסית במצב מצוין” – אמירה הסותרת את דבריו הפומביים האחרונים שבהם טען כי רוסיה עומדת בפני קריסה.

הבית הלבן ולשכת הנשיא האוקראיני לא הגיבו לפרסום. בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר טראמפ כי הוא בטוח שיוכל להביא לסיום המלחמה, וציין שפוטין “יקבל משהו, הוא כבר השיג שטחים מסוימים”.

על פי מקורות דיפלומטיים, בהצעה האחרונה שהעביר פוטין לטראמפ ביום חמישי, דרשה רוסיה שאוקראינה תוותר על כל האזורים שבשליטתה בחבל דונבאס, ובתמורה תקבל שטחים קטנים משני מחוזות דרומיים – חרסון וזפוריז’יה.

מדובר בהצעה מרוככת מעט לעומת זו שהוצגה בפגישת טראמפ ופוטין באלסקה באוגוסט, אז דרש פוטין הקפאת קו המגע רק לאחר שאוקראינה תוותר על הדונבאס כולו. גם אותה פגישה הסתיימה במתח, לאחר שפוטין דחה את בקשת טראמפ להפסקת אש מיידית והפליג בהרצאות על היסטוריה אוקראינית ימי־ביניימית – מה שהוביל את וושינגטון לשקול הגברת תמיכה בקייב, לרבות העברת טילי טומהוק.

באוקראינה דחו בתקיפות כל אפשרות לוותר על דונבאס. יו"ר ועדת החוץ בפרלמנט, אולכסנדר מרז’קו, אמר כי “לוותר על דונבאס בלי להילחם זה דבר שאי אפשר לקבל בחברה האוקראינית, ופוטין יודע זאת היטב”. לדבריו, “מטרתו של פוטין היא לא רק להרחיב את שטחי רוסיה, אלא לפלג אותנו מבפנים ולערער את אחדותנו”.

לדברי שלושה גורמים אירופיים נוספים שעודכנו בפרטי הפגישה, טראמפ הקדיש חלק ניכר ממנה להרצאה ארוכה בפני זלנסקי, חזר על טיעוניו של פוטין כמעט מילה במילה, וניסה לשכנע את הנשיא האוקראיני להסכים לתנאים הרוסיים.

“זלנסקי יצא מהפגישה בתחושת אכזבה עמוקה”, אמר אחד מהם, “והמנהיגים האירופים הפסיקו לקוות שטראמפ ישנה כיוון – הם כבר מתכננים צעדים ריאליים להמשך”.

זלנסקי פרסם למחרת הודעה שבה קרא ל“צעדים נחושים מצד ארצות הברית, אירופה ומדינות ה־G20 וה־G7 כדי לסיים את המלחמה”.