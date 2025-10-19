החשש מניסיון פגיעה נוסף בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתעורר מחדש, לאחר שהשירות החשאי איתר עמדה חשודה שהוקמה בגובה סמוך לשדה התעופה הבינלאומי בפאלם ביץ' – בדיוק בנקודה שממנה טראמפ נוהג לצאת ממטוס האייר פורס 1, כך לפי דיווח הערב ב'פוקס ניוז'.

על פי גורמים רשמיים, העמדה התגלתה ביום חמישי במהלך סריקות ביטחוניות שגרתיות לפני נחיתת הנשיא, ונראה כי הוקמה כבר לפני חודשים.

אנשי השירות החשאי הזעיקו את ה-FBI, שכעת מוביל את החקירה. מנהל הבולשת, קאש פאטל, מסר כי "לפני שובו של הנשיא לפאלם ביץ', השירות החשאי איתר מבנה מוגבה המזכיר עמדת ציד, שממנו קיימת ראות ישירה לאזור נחיתת האייר פורס 1. לא נמצאו אנשים במקום. ה-FBI לקח את הפיקוד על החקירה, גייס צוותים לאיסוף ממצאים והפעיל אמצעי ניתוח תקשורת מתקדמים".

גם דובר השירות החשאי, אנתוני גוליילמי, אישר כי הארגון פועל בשיתוף פעולה הדוק עם ה-FBI ועם גורמי האכיפה במחוז פאלם ביץ'. לדבריו, העמדה נמצאה כחלק מהיערכות מוקדמת לבדיקת סידורי האבטחה לקראת הגעת הנשיא. "לא הייתה כל השפעה על תנועותיו של הנשיא, ולא אותרו אנשים במקום", אמר. "איננו מפרטים את טיב הפריטים שנמצאו או את מטרתם, אך האירוע מדגיש עד כמה חיוניות שכבות האבטחה המרובות סביב הנשיא".

לפי גורם במשטרה המקומית, נראה כי המבנה נבנה לפני זמן רב, ייתכן חודשים אחדים קודם לגילויו.

האירוע הנוכחי מצטרף לשורת ניסיונות חמורים לפגוע בטראמפ בחודשים האחרונים. רק לפני כמה שבועות הורשע ריאן ראות, בן 59, בניסיון לרצח הנשיא במגרש גולף שבפאלם ביץ'.

לפי כתב האישום, הוא הקים עמדה נסתרת בשיחים, שממנה כיוון נשק לעבר טראמפ ולוחם שירות חשאי. במהלך משפטו ניסה ראות לפגוע בעצמו בעט לאחר שהורשע בחמישה סעיפים פדרליים, בהם ניסיון לרצוח מועמד לנשיאות ותקיפת סוכן פדרלי.

הפרשה הזו באה זמן קצר לאחר תקרית נוספת שבה טראמפ נפצע קל באוזנו מירי במהלך עצרת בחירות בבאטלר שבפנסילבניה.

החקירה החדשה צפויה להימשך בימים הקרובים, כשה-FBI ושירות החשאי בוחנים את האפשרות שמישהו ניסה להציב מראש נקודת תצפית המסכנת את הנשיא, או שמדובר בעמדה תמימה שנותרה בשטח במקרה.