נגד הזרם - 'דג החצובה' שמדהים את החוקרים ויודע לסמן כל מטרה

תיעוד של דג החצובה ( צילום: רשתות חברתיות )

במעמקים הקפואים והחשוכים של האוקיינוסים הגדולים, בעומקים של 4,000 מטרים מתחת לפני המים, שוכן דג יוצא דופן המכונה דג החצובה, דג זה, המוכר גם בשם "דג העכביש החצובתי", הפך לאחד מהדגים הקרקעיים המפורסמים ביותר בזכות התאמה ייחודית שהופכת אותו לאחד ממכונות הציד היעילות ביותר בממלכת המעמקים. דג החצובה מחזיק את גופו גבוה מעל קרקעית הים על ידי שלושה "רגליים" ארוכות במיוחד: שתי קרני סנפיר בטן ואונה מוארכת של סנפיר הזנב. תצורה זו, המקנה לדג את שמו, מאפשרת לו "לעמוד" על הקרקעית. אורכן של קרני הסנפירים יכול להגיע עד למטר אחד – בערך פי שלושה מאורך גופו של הדג. כאשר הדג עומד, הסנפירים הללו נוקשים, ככל הנראה באמצעות שאיבת נוזלים לתוכם כדי להקנות יציבות.

דג החצובה שוחר לטרף ( צילום: By null - Campagne BIOZAIRE 2 - Poisson trépied ou poisson tripode, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=165140873 )

החיים בעומק כה רב כרוכים בחושך כמעט מוחלט ולחץ גבוה, ולכן לדג החצובה יש ראייה לקויה ביותר. במקום לצוד באמצעות עיניו, הוא נוקט באסטרטגיה של צייד הוא פשוט יושב ומחכה. הדג עומד חסר תנועה, מכוון את גופו אל הזרם, וממתין בסבלנות שטרף יסחף לעברו. סנפירי החזה הקדמיים שלו משמשים כ"גלאי" רגישים במיוחד, הקולטים רמזים מישושיים ומכנו-סנסוריים.

כך, הוא יכול לחוש ולזהות טרף קטן כמו זואופלנקטון או חסרי חוליות שעובר בסמוך. התאמה זו לעמידה סטטית מבטיחה שהוא ישמר אנרגיה יקרה בסביבה שבה המזון נדיר, שכן תנועת השחייה שלו נחשבת למסורבלת ובלתי יעילה. אבל הסבלנות לאוכל כנראה בסוף משתלמת.